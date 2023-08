Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e il cast del nuovo film Netflix dal titolo Heart of Stone. Una pellicola molto appassionante che vede come protagonista Gal Gadot.

Heart of Stone: data di uscita

Durante il TUDUM 2023 è stato reso pubblico il trailer ufficiale di Heart of Stone, un film particolarmente atteso. La pellicola vede come protagonista Gal Gadot. Nel corso del tempo sono state diffuse anche le prime foto sul set del film e i fan sono rimasti molto colpiti da uno scatto di Gal Gadot che fugge da una potente esplosione. L’attrice di Wonder Woman e Justice League, rivista anche tra i camei di Fast & Furious 10, ha dichiarato di essersi conto che il pubblico è ben contento di avere una protagonista action femminile. “Sono cresciuta guardando James Bond, Mission: Impossible e Bourne. Volevo creare un film d’azione davvero forte, guidato da donne, adatto a tutti, non una storia maschile che è già stata raccontata molte volte. L’azione sarà molto realistica, potrebbe essere fatta dalle persone normali. Ho cercato di fare il più possibile, come attrice, ho voluto fare i miei stunt. Alcune cose, quelle più fuori di testa, me le hanno vietate” ha raccontato l’attrice, molto orgogliosa di questo nuovo ruolo da protagonista che la spinge a mettersi completamente in gioco. Le protagoniste donne nei film d’azione sono sempre più amate, come lei stessa ha fatto notare, e per lei è stata una nuova occasione per mostrare il suo grande talento, in un film che sicuramente otterrà un grande successo. Heart of Stone uscirà ufficialmente venerdì 11 agosto su Netflix, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Heart of Stone: trama e cast

Heart of Stone è un film che racconta la storia di Rachel Stone, interpretata da Gal Gadot, in apparenza una semplice impiegata alle prime armi che si occupa di tecnologia per i servizi segreti britannici all’interno di un’unità d’élite guidata dall’agente Parker, interpretato da Jamie Dornan. L’MI6, però, ignora il fatto che Rachel Stone in realtà lavora per il Charter, un’organizzazione per il mantenimento della pace talmente segreta da risultare sconosciuta anche alle altre spie e che sfrutta tecnologie moderne per neutralizzare minacce mondiali. Rachel Stone è stata addestrata da un’importante professionista, una straordinaria agente operativa che rimane sempre fedele alla missione, segue i numeri e non si fida mai di nessuno. Quando, però, la misteriosa hacker Keya Dhawan, interpretata da Alia Bhatt, stravolge una missione di routine, le due vite di Rachel entrano in conflitto e mentre cerca di proteggere il Charter e di sconfiggere un destino avverso, la sua umanità potrebbe dimostrarsi il vantaggio decisivo.

Heart of Stone è un film diretto da Tom Harper e scritto da Greg Rucka e Allison Schroeder, da una storia di Greg Rucka. Nel cast della pellicola, oltre a Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt, troviamo anche Sophie Okonedo, Jing Lusi, Paul Ready, Matthias Schweighöfer e BD Wong.