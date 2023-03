Wellmania è una nuova serie tv comedy ispirata ad un libro che sta per arrivare su Netflix. Una serie tv che, come il libro, pone l’attenzione sul tema del benessere.

Wellmania su Netflix: il cast



Il 29 marzo 2023 uscirà una nuova serie tv comedy su Netflix, ispirata ad un libro, che vede Celeste Barber come protagonista. Una serie tv molto particolare che, proprio come il romanzo, pone l’attenzione sul tema del benessere, proprio come si deduce dal titolo. Tutte le persone iscritte alla piattaforma di streaming potranno accedere a questo nuovo contenuto, che andrà ad arricchire il catalogo già ricco di titoli molto amati e di attesissime novità. La nuova serie tv con Celeste Barber è composta da un totale di 8 episodi, ma per il momento non si conosce la durata di ognuno e i titoli. La piattaforma di streaming ha già diffuso il trailer di questa serie, in modo da offrire a tutti gli utenti un’anteprima sulla trama, che affronterà il tema del benessere, esattamente come il libro a cui si ispira. Si parlerà di benessere e ricerca di una forma fisica che riesca a far stare bene. Un tema che al momento è molto trattato anche sui social network, che sono ricchi di persone che promuovono programmi di fitness, sport, corsi di yoga, con una serie di messaggi di body positivity sempre più diffusi, che puntano l’attenzione anche sul benessere psicologico.

Il cast della nuova serie tv Wellmania è composto da:

Celeste Barber: Liv Healy

JJ Fong: Amy Kwan

Genevieve Mooy: Lorraine Healy

Lachlan Buchanan: Gaz Healy

Remy Hii: Dalbert Tan

Alexander Hodge: Isaac Huang

Simone Kessell: Helen King

Virginie Laverdure: Valerie Jones

Johnny Carr: Doug Henderson

Wellmania: di cosa parla



La serie tv Wellmania racconta la storia di una donna che decide di cambiare completamente prospettiva a causa di un problema di salute che deve affrontare. Il suo scopo diventa quello di cercare di migliorarsi il più possibile, prendendosi cura del suo benessere psico-fisico. La donna affronterà un cambiamento che non è per niente semplice, perché dovrà modificare tutte le sue abitudini che l’avevano accompagnata fino a quel momento, cercando di mantenere una buona salute fisica e psicologica. La serie tv si ispira al libro Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness di Brigid Delaney. La protagonista è una giornalista di nome Liv, che dovrà affrontare un problema di salute che cambierà completamente ogni sua prospettiva, facendola ricredere su molte convinzioni. Liv dovrà modificare tutte le sue abitudini e affrontare un importante e difficile percorso di benessere. Sarà costretta a ricominciare da capo e dovrà contrastare tutto ciò a cui era abituata fino a quel momento, per trovare nuove abitudini e riscoprire se stessa in una nuova veste. Il suo obiettivo è quello di mantenere una buona salute fisica e psicologica, senza rinunciare ad accrescere il suo successo professionale, a cui ha sempre tenuto moltissimo. La serie tv sarà appassionante e affronterà il tema del benessere in modo molto particolare, sulla base del libro a cui è ispirata.