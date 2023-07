Secondo alcune indiscrezioni la modella e moglie di Mauri Icardi, Wanda Nara, sarebbe malata di leucemia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Wanda Nara malata di leucemia? La modella rompe il silenzio sulla malattia

La showgirl e modella argentina Wanda Nara, nonché moglie e agente del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi, avrebbe dei problemi di salute. Una decina di giorni fa, Wanda Nara si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale a Buenos Aires, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Secondo alcuni media, la moglie di Icardi soffrirebbe di una infiammazione alla milza e di una anomalia significativa a livello dei globuli bianchi, tutti sintomi che fanno pensare alla leucemia. Questa però è una diagnosi che nessun medico aveva ancora fatto a Wanda, quando i giornali hanno cominciato a parlarne. Per questo motivo l’imprenditrice e modella ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sul suo profilo ufficiale di Instagram. Queste le sue parole: “buongiorno a tutti, sono qui dopo alcuni giorni di cui avevo bisogno per me e voglio raccontarvi un pò quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare una analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare on vari controlli che sono andati bene. Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori studi in un centro specializzato. L’ho fatto cercando di ottenere maggiori informazioni sui risultati dei miei primi studi. Come tutte le mamme ho cercato di nascondere le paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata.”

Wanda Nara: “I miei figli hanno saputo tutto dai giornali”

Nel suo lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram Wanda Nara ha riferito che, quando lei ancora non aveva una diagnosi, alcuni media hanno reso pubblica la notizia della presunta malattia: “”purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa no avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passato nemmeno 24 ore dal mio primo esame. I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato con loro e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi mostrato l’amore che avete per me.” Wanda Nara ha poi aggiunto che al momento si trova a casa in attesa di ulteriori esami e seguendo le indicazioni di chi la sta seguendo e che comunque terrà i risultati privati per proteggere i suoi figli. Wanda Nara ha in tutto cinque figli, Valentino, nato nel 2009, Constantino, nato nel 2010 e Benedicto, nato nel 2012, avuti con l’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. Francesca, nata nel 2015 e Isabella nel 2016, avuti dall’attuale marito ed ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ora in forza al Galatasaray.