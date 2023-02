Per suggellare la pace fatta, Mauro Icardi ha regalato alla moglie Wanda Nara la borsa più costosa del mondo.

Icardi regala a Wanda Nara la borsa più costosa del mondo

Dopo mesi turbolenti, è tornata la quiete tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Per suggellare la pace fatta, il calciatore ha deciso di fare un regalo estremamente costoso ed esagerato alla showgirl. Le avrebbe, infatti, regalato una borsa Birkin Himalaya di Hermès dal valore di 300mila euro.

Il costo dell’accessorio, secondo quando specificato dalla stessa Nara in occasione della sua partecipazione a Belve, sarebbe dovuto ai materiali incredibilmente rari usati per realizzare la borsa. “Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore”, ha dichiarato la showgirl.

Il ritorno di fiamma

A proposito della borsa, l’oggetto esclusivo scelto da Icardi per riappacificarsi con la moglie presenta rifiniture in diamanti e oro bianco. La scelta ha avuto successo dato che Nara ha ammesso di essere quasi arrivata a “dormire” con la borsa pur di non doversene separare.

Nell’ultimo anno, la coppia ha vissuto profondi momenti di crisi legati ai presunti tradimenti reciproci. Eppure, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia del ricongiungimento.

A comunicare la pace fatta è stata la showgirl a Belve.