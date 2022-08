Showgirl argentina e volto molto noto della televisione, Wanda Nara è conosciuta in particolare per essere la moglie (e agente) del noto calciatore Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain ed ex capitano dell’Inter.

Spesso al centro del gossip a causa delle varie vicissitudini che scorrono all’interno del suo matrimoniio, Wanda Nara è comunque una personalità molto presente nel mondo della televisione e anche del teatro: andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto e sulla sua vita privata.

Wanda Nara: la vita e la carriera della showgirl

Wanda Nara Colosimo (oggi solo Wanda Nara) è nata a Boulogne Sur Mer (comune dell’Argentina,della provincia di Buenos Aires) il 9 dicembre 1986 e oggi ha 36 anni. È figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo e ha una sorella, Zaira Nara, conosciuta come modella e conduttrice televisiva.

Wanda Nara ha debuttato come showgirl proprio in Argentina nella rivista Humor en Custodia tra il 2005 e il 2006.

Da quel momento in poi cominciano per lei diversi progetti: tra il 2006 e il 2007 lavora a teatro a fianco del comico Jorge Corona nel programma tv King Corona. In realtà, però, sappiamo che Wanda decide di abbandonare il lavoro dopo due mesi a causa di alcuni problemi pervenuti proprio con il collega (pare che la showgirl abbia subito abusi da parte dell’uomo e di sua moglie).

Nel 2007 però Wanda Nara ritorna attiva e decide di partecipare al talent show Patinando por un sueño e nel 2009 a El musical de tus sueños.

Nel 2011, invece, partecipa alla versione danzerina del talent show, Bailando por un sueño (l’adattamento argentino dell’originale Dancing with the Stars).

Il trasferimento in Italia arriva per lei nel 2011 (ai tempi era sposata con Maxi López che era stato trasferito nella squadra di calcio del Catania). In Italia Wanda Nara lavora a molti progetti televisivi, ma non solo. Nel 2017, infatti, pubblica il suo primo libro per Mondadori Electa, intitolato Campione in campo e nella vita e scritto insieme a Paolo Fontanesi.

Verso settembre 2018 la showgirl argentina sostituisce Melissa Satta nella co-conduzione di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco a fianco di Pierluigi Pardo. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo il ruolo da opinionista durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: era il 2020.

La vita privata di Wanda Nara: matrimoni e divorzi

Nella vita privata della showgirl argentina ci sono state diverse turbolenze d’amore. Sappiamo che il 28 maggio 2008 Wanda Nara si è sposata con il calciatore Maxi López, da cui ha avuto ben tre figli: Valentino (2009), Costantino (2010) e Benedicto (2012). Nel 2013, però, la coppia ha deciso di separarsi: il motivo? La reciproca accusa di infedeltà; lei accusava lui di averla tradita e viceversa.

Un anno dopo il divorzio dal calciatore Wanda Nara ritrova l’amore e questa volta: è Mauro Icardi a rubarle il cuore, l’amico e compagno di squadra dell’ex marito. Wanda Nara si innamora e i due si sposano il 27 maggio 2014; dalla loro storia d’amore arrivano due figlie: Francesca, nata nel 2015 e Isabella, nata nel 2016.

Tra crisi, rumors, smentite e altalene sentimentali, l’ultima notizia sul loro matrimonio riguarderebbe proprio una nuova crisi, questa volta rivolta verso il divorzio. Dopo una serie di misteri e di notizie circolanti sul web, però, il marito Icardi avrebbe smentito tutto quanto, spegnendo così il nuovo gossip.