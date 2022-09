Attraverso una story via social Wanda Nara ha confermato la sua separazione dal marito Mauro Icardi. Da mesi si rincorrevano le voci di una crisi tra i due.

Wanda Nara conferma l’addio a Icardi

Nel cuore della notte Wanda Nara ha postato una story sui social con cui ha praticamente annunciato la fine della sua unione con Mauro Icardi, padre delle sue due figlie più piccole.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”, ha dichiarato la showgirl che un anno fa ha provato a perdonare suo marito dopo aver subito il suo tradimento con la modella China Suarez.

A seguire i due avrebbero vissuto una lunga e intensa crisi, culminata proprio con l’annuncio d’addio da parte di Wanda Nara. Per adesso Icardi ha preferito non commentare la questione e in tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Per Wanda Nara si tratta del secondo divorzio dopo quello da Maxi Lopez.