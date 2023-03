Volo MH370 su Netflix: il cast

Volo MH370 è una docu-serie che racconta uno dei misteri aerei irrisolti più grandi mai esistiti. Parla di un aereo completamente sparito nel nulla, con i suoi oltre 200 passeggeri a bordo.

Volo MH370 arriva su Netflix

Volo MH370: L’aereo sparito nel nulla è un documentario che esamina la storia terrificante del volo 370 della Malaysian Airlines e di come l’aereo sia completamente scomparso nel nulla nel bel mezzo di un volo da Kuala Lumpur a Pechino, con i suoi 239 passeggeri e l’equipaggio a bordo. Una storia che sicuramente in molti ricordano, essendo accaduta non troppi anni fa. “L’8 marzo 2014, il volo 370 della Malaysia Airlines è scomparso dai radar. Quando le 239 persone a bordo sono scomparse, si è aperta un’indagine globale sul più grande mistero dell’era moderna. Nonostante i rapporti ufficiali, le innumerevoli teorie e le instancabili ricerche di prove, una domanda centrale è rimasta: cos’è successo?” è la descrizione della serie.

La docu-serie esplorerà tutte le cospirazioni, le ipotesi, le possibilità e i misteri che circondano questa incredibile storia, presentando interviste a giornalisti, scienziati, familiari e persone che, dopo nove anni di domande, si rifiutano di perdere la speranza e cercano in tutti i modi di ottenere le risposte di cui hanno bisogno per capire cosa sia realmente accaduto al volo MH370. Il documentario userà filmati di archivio per ricostruire l’intera notte della scomparsa “dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla scomparsa dell’aereo”. La serie sarà composta da un totale di tre episodi che andranno ad approfondire questo incredibile mistero. Il debutto è previsto su Netflix a partire dall’8 marzo 2023, anniversario di questa tragica scomparsa.

Volo MH370 racconta una storia vera: il cast

L’8 marzo 2014, durante la notte, un aereo della Malysian Airlines è letteralmente scomparso nel nulla, nel pieno di un volo partito da Kuala Lumpur con destinazione Pechino. Con l’aereo sono scomparsi anche i 239 passeggeri a bordo e i membri dell’equipaggio. Su questa storia sono nate moltissime teorie, tantissime ipotesi, ma non si è mai arrivati ad una spiegazione certa su quanto sia accaduto quella notte a quell’aereo. Tra le ipotesi più accreditate c’è anche quella che si sia trattato di un’azione volontaria da parte del capitano. Nel corso degli anni sono stati trovati dei pezzi di aereo, ma non c’è stato modo di trovare una soluzione a questo mistero che è rimasto nella storia. La docu-serie cerca di raccontare quello che è accaduto, attraversando ogni ipotesi e consentendo agli spettatori di immergersi nelle testimonianze di coloro che attendono risposte, e che non vogliono perdere la speranza di sapere quello che è successo. Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla è una serie tv/documentario che racconta una storia vera, mai risolta. Il produttore esecutivo della docu-serie è Harry Hewland, mentre la colonna sonora è stata composta da Nathan W. Klein e Andrew Skeet. Non c’è un vero e proprio cast, in quanto si tratta di un documentario, ma saranno presenti numerosi giornalisti, scienziati e familiari dei passeggeri, pronti a dare la loro testimonianza su quanto accaduto.