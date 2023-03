Su Netflix sta per uscire una nuova docu-serie molto interessante che parlerà di uno dei misteri aerei irrisolti che sono rimasti nella storia. Questo documentario parla della scomparsa del volo MH370, una storia che non ha mai avuto risposte.

Volo MH370 su Netflix: gli episodi

Non è la prima volta che Netflix racconta ai suoi utenti una storia realmente accaduta. Nel corso degli ultimi mesi sono usciti diversi documentari che raccontano storie vere, ma a breve ne uscirà una che si prospetta come una delle più interessanti, perché racconta un mistero irrisolto che ha letteralmente sconvolto il mondo intero. Volo MH370 è una docu-serie che parla della scomparsa di questo volo dai radar, avvenuta l’8 marzo 2014, che non è mai più stato ritrovato. Si tratta di uno dei gialli aerei più misteriosi di sempre, che non ha ancora ottenuto una risposta. Si tratta di una storia davvero incredibile, che ha coinvolto oltre 230 persone, che sono scomparse nel nulla insieme al velivolo. Dopo anni di ricerche non si è ancora arrivati ad una spiegazione, ma sono emerse numerose ipotesi e teorie di complotto. Sarà molto interessante cercare di scoprire quello che è accaduto quella notte, grazie anche alle tante testimonianze raccolte per la realizzazione della docu-serie. Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla, sarà composto da 3 episodi molto interessanti, grazie ai quali gli spettatori potranno conoscere tre delle ipotesi più accreditate per quanto riguarda la scomparsa del volo. Episodi che approfondiranno quanto accaduto, con interviste a giornalisti, scienziati e anche ai familiari dei passeggeri scomparsi, che non si arrendono e sperano di poter risolvere questo incredibile mistero.

Volo MH370: di cosa parlano gli episodi

Gli spettatori troveranno sicuramente i tre episodi di questa docu-serie particolarmente interessanti, perché andranno ad approfondire tre teorie molto discusse riguardo la scomparsa del volo MH370 dai radar, cercando di ricostruire quello che può essere accaduto durante la notte dell’8 marzo 2014. Il Malaysian Airlines 370 viaggiava da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. In una notte priva di perturbazioni è letteralmente scomparso dai radar poco dopo il decollo. Cosa può aver portato un aereo di linea a sparire nel nulla? Purtroppo le domande sono molte di più rispetto alle risposte. La scioccante sparizione ha scatenato la disperazione delle famiglie dei passeggeri e ha portato ad una ricerca globale che purtroppo si è rivelata inutile. I tre episodi delle serie offrono agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse riguardo questa vicenda. La docu-serie presenterà anche interviste a giornalisti, scienziati e familiari dei passeggeri, nella speranza di arrivare un giorno alla verità su quanto accaduto. Una storia davvero scioccante, ricca di ipotesi e teorie di complotto, che comprendono anche silenzi ufficiali e individui loschi. Netflix propone un documentario che spera di riuscire a far comprendere quello che potrebbe essere accaduto all’aereo e ai suoi passeggeri nel corso di quella tragica notte. La serie tv sarà disponibile su Netflix a partire da mercoledì 8 marzo 2023.