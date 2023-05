Vivere non è un gioco da ragazzi: la trama della nuova fiction su Rai 1

Su Rai 1 è in arrivo la fiction "Vivere non è un gioco da ragazzi". Scopriamo insieme di cosa parla.

Su Rai1 è in arrivo una fiction in tre puntate dal titolo “Vivere non è un gioco da ragazzi“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa nuova fiction.

Vivere non è un gioco da ragazzi: la trama

“Vivere non è un gioco da ragazzi” è la nuova fiction targata Rai1, tratta dal libro di Fabio Bonifaci “Il giro delle verità” e diretta da Rolando Ravello per Rai Fiction, in collaborazione con Picomedia. Ma, di cosa parla questa nuova fiction? Ci troviamo a Bologna, la serie racconta la storia tragica di Lele, un ragazzo di appena 17 anni che si trova ad affrontare qualcosa di più grande di lui. Lele è un ragazzo tranquillo, cresciuto in una famiglia perbene, che non ha mai trasgredito alle regole. Iscritto al liceo classico perché appassionato di scrittura, si invaghisce di Serena e, per far colpo su di lei, si fa coinvolgere da un gruppo di ragazzo che assume ectasy. Lele non solo decide di provarla ma di darne una anche al suo amico Mirco, che però muore. Da quel momento la vita di Lele cambia inevitabilmente, questa ferità lo segnerà per sempre. Divorato dal rimorso, Lele attraverserà un periodo di forte depressione che lo porterà ad allontanare la sua famiglia, in difficoltà economica, Serena e il suo amico Pigi. Intanto, gli altri ragazzi soliti a consumare droghe, affronteranno i loro demoni interiori.

Una fiction insomma ideale da vedere insieme ai propri figli, che può insegnare molto.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast

Il protagonista, Lele, della fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi” è interpretato da Riccardo De Rinaldis. Queste le sue parole rilasciata a “Sorrisi e Canzoni TV“:

“Io sono molto lontano da Lele, ci penso cento volte prima di fare una cosa. E, grazie anche allo sport, mi sono sempre tenuto lontano da certe situazioni: se hai qualcosa che ti riempie la giornata non hai tempo per altro. Poi, naturalmente, è fondamentale il rapporto con i genitori. I miei mi hanno insegnato che i problemi si affrontano e si risolvono insieme.”

Ne cast della serie televisiva “Vivere non è un gioco da ragazzi” troviamo anche:

Matilde Benedusi : è Serena, la ragazza di cui Lele si innamora.

: è Serena, la ragazza di cui Lele si innamora. Claudio Bisio : interpreta il commissario Saguatti, colui che indaga sulla morte di Mirco.

: interpreta il commissario Saguatti, colui che indaga sulla morte di Mirco. Nicole Grimaudo : è la madre di Lele.

: è la madre di Lele. Stefano Fresi: interpreta Marco, il padre di Lele.

interpreta Marco, il padre di Lele. Lucia Macino : è Sonia, la mamma di Serena..

: è Sonia, la mamma di Serena.. Fabrizia Sacchi : interpreta la madre di Mirco, l’amico di Lele morto a causa della droga.

: interpreta la madre di Mirco, l’amico di Lele morto a causa della droga. Tommaso Donadoni : è Mirco.

: è Mirco. Pietro De Nova: veste i panni di Pigi, il miglior amico di Lele.

Vivere non è un gioco da ragazzi: quando esce e dove vederlo

La fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi” è formata da 6 episodi di una durata di circa 50 minuti ciascuno e andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 15, il 22 e il 29 maggio 2023. Ogni lunedì andranno quindi in onda due episodi. Sarà poi possibile vedere le puntate su RaiPlay, il servizio di streaming della Rai.