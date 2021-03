Oltre le parti più esilaranti in alcune commedie italiane Claudio Bisio può vantare un Oscar per “Mediteranneo” vincitore come miglior film straniero.

Chi è Claudio Bisio

Claudio Giuseppe Bisio (Novi Ligure, 19 marzo 1957) è un attore, comico e conduttore televisivo italiano.

Si trasferisce da molto piccolo con la sua famiglia a Milano dove ha sede tutta la sua istruzione. Ottenuto il diploma decide di iscriversi all’Università degli Studi di Milano dove frequenta Scienze Agrarie.

Capisce che però questa non è la sua vocazione così si iscrive alla Civica scuola d’arte drammatica presso il Piccolo Teatro di Milano dove inizia ad approcciarsi alla recitazione. Rimane molto legato emotivamente al Teatro dell’Elfo e allo Zelig, il locale dove iniziano i suoi cabaret.

L’esordio nel mondo dello spettacolo

Con il sempre maggiore successo come attore ottiene una parte in tv con il programma “Zanzibar” dove collabora anche con Angela Finocchiaro e David Riondino.

Partecipa poi a numerosi programmi di Paolo Rossi a fianco di grandi colleghi tra cui Aldo Giovanni e Giacomo e Antonio Albanese.

Tra i più grandi vanti della sua carriera c’è però l’aver partecipato a “Mediterraneo” progetto di Salvatores che vince il Premio Oscar. La notorietà gli consente anche di farsi notare nel mondo televisivo dove inizia nel 1997 a condurre su Italia 1 il programma “Facciamo Cabaret” a fianco di Antonella Elia.

Il grande successo e i numerosi progetti

Alterna i progetti televisivi con un tour musico teatrale a fianco degli Elio e le Storie Tese con “Coèsi se vi pare”. Torna per un breve periodo al cinema con alcuni progetti che lo vedono anche come doppiatore di alcuni film d’animazione. Con il cinema ottiene un altra grande soddisfazione con la candidatura al David di Donatello.

Fondamentale e centrale nella sua carriera la conduzione di “Zelig” che abbandona nel 2012 dopo oltre 15 anni. Decide di dedicarsi ad altri progetti come “Italia’s Got Talent” dove partecipa in qualità di giudice. Conduce poi il Festival di Sanremo nel 2019 a fianco di Virginia Raffaele e Claudio Baglioni.