Scopriamo insieme quali vip e quali star hanno deciso di trascorrere la loro vacanza in Italia durante l’estate 2023. Sono tanti i volti famosi che hanno scelto di visitare il nostro Paese e parliamo sia di vip italiani che di star internazionali.

Le star in vacanza in Italia per l’estate 2023

Dall’inizio dell’estate 2023 abbiamo notato che l’Italia è stata una delle mete preferite dai vip, sia italiani che internazionali, per le loro vacanze da sogno. Da Michael Jordan e Magic Johnson a Capri a Russell Crowe a Firenze, da Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk in Umbria a Sofia Vergara a Positano, la lista si è allungata nel corso dei mesi. La Dolce Vita conquista tutti, anche le star internazionali, che quest’anno hanno scelto l’Italia come meta delle proprie vacanze. Pensiamo a Portofino, che ha ospitato il matrimonio tra Chamath Palihapitiya, il miliardario fondatore di Social Capital e vicepresidente di Facebook, e Nathalie Dompé, ex modella e manager dell’industria farmaceutica di famiglia. Tra gli ospiti erano presenti Elon Musk e la ex cantante Grimes. Sempre a Portofino, per una vacanza, una delle coppie più amate del cinema, ovvero Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, innamorati e complici da ben 23 anni. Anche Harry Styles si è goduto le sue vacanze italiane, a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, dove anni fa ha comprato casa.

Vacanze italiane, come sempre sul lago di Como, anche per George Clooney e la moglie Amal, insieme ai figli Ella e Alexander. Per la famiglia le estati sul Lago di Como sono “il periodo più emozionante dell’anno”. Anche Sarah Michelle Gellar, con il marito Freddie Prinze Jr, ha scelto l’Italia, e più precisamente la Toscana. Ha visitato Firenze, San Gimignano e le terme di Saturnia, per poi recarsi a Positano e Amalfi. Kate Hudson e la usa famiglia hanno scelto la Sicilia, mentre Kanye West è stato avvistato a Verona. Leonardo Di Caprio, invece, è da fine maggio che naviga nel Mediterraneo con il suo yacht. È stato avvistato al Billionaire di Porto Cervo in ottima compagnia. Jeff Bezos e la fidanzata Lauren Sanchez hanno scelto di godersi un’estate italiana a bordo dello yacht da 500 milioni di dollari, con due ospiti d’eccezione, ovvero Oprah Winfrey e la collega Gayle King, tra le bellezza di Capri.

I vip italiani in vacanza in Italia per l’estate 2023

Anna Tatangelo si sta godendo un’estate di relax e romanticismo in un resort all’Argentario, come ha mostrato su Instagram, in dolce compagnia del fidanzato Mattia Narducci. Diletta Leotta, in dolce attesa, ha scelto la sua Sicilia per le vacanze. Michelle Hunziker ha trascorso un periodo in Romagna e poi si è spostata in Sardegna, in Costa Smeralda, ma più che altro ha optato per un’estate da nonna. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto la Sardegna, più precisamente Costa Rei. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso qualche giorno in Costiera Amalfitana, tra Capri, Positano e Amalfi, per poi trascorrere un po’ di tempo anche in Toscana, a Forte dei Marmi. Melissa Satta ha trascorso le vacanze con il figlio Maddox, le amiche e il fidanzato Matteo Berrettini, in Costa Smeralda, ma ha trascorso anche un po’ di tempo in montagna, a Cortina D’Ampezzo. Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso qualche giorno a Portofino, per poi spostarsi in Puglia, presso la Masseria Almadava di Polignano a Mare. Federica Nargi, con Alessandro Matri e le figlie, ha scelto Marzamemi, in Sicilia, mentre Cristina Marino e Luca Argentero hanno preferito la Toscana. Estate italiana anche per la campionessa Federica Pellegrini, che ha trascorso qualche giorno alle Cinque Terre insieme al marito Matteo Giunta.