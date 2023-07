E' iniziata l'estate 2023 anche per i calciatori di Serie A: ecco tutti i look sfoggiati durante le loro vacanze.

I calciatori di Serie A, in dolce compagnia delle loro compagne, hanno dato ufficialmente il via all’estate 2023. Immancabili i numerosi scatti sui social per condividere le vacanze con i fan e sfoggiare i loro migliori look. Stelle del calcio ma anche icone della moda!

Estate 2023, i look dei calciatori di Serie A in vacanza

Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini

Paulo Dybala è volato a New York insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. La coppia si è lasciata immortalare nella meravigliosa Time Square, l’iconica piazza della città coronata da maxi schermi e grattacieli luminosi. Il calciatore ha scelto una maglietta con stampa e un semplice jeans nero, mentre la cantante argentina ha optato per un vestitino bianco ed un trench nero.

Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leo Spinazzola Ci spostiamo poi in Sardegna, dove hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax i calciatori della Roma Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leo Spinazzola con le rispettive famiglie. In una storia pubblicata su Instagram vediamo le tre stelle del calcio in spiaggia con indosso il costume e delle simpatiche camicie colorate.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Vacanza italiane anche per Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i loro quattro splendidi bambini ed alcuni amici, tra cui il portoghese Diogo Dalot, ex compagno di CR7 al Manchester United. Sui loro profili social vediamo tanti scatti a bordo dello yatch del calciatore, in spiaggia, al ristorante e per le vie della città. Georgina Rodriguez sempre sensuale e iper femminile, con un mini dress rosso firmato Diesel, tacchi a spillo e borsetta nera. Il calciatore più casual con pantaloncino e t-shirt.

Arek Milik e la fidanzata Agata

Arek Milik e la sua fidanzata Agata hanno scelto Miami come destinazione per la loro estate 2023. La coppia ha sfoggiato due look coordinati in bianco e nero. Innamorati, abbronzati e bellissimi!

Mauro Icardi e Wanda Nara E’ iniziata l’estate anche per Mauro Icardi e Wanda Nara. Nonostante le insistenti voci su una presunta crisi, la coppia si è mostrata felice e spensierata nella loro vacanza in Brasile, a Santo Domingo, in compagnia dei figli. Per loro look sportivi e comodi, con tuta e sneakers.

Stephan El Shaarawy L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha scelto come meta Ibiza. Il calciatore ha sfoggiato un completo denim griffato Yves Saint Laurent. Ha poi completato il look con occhiali da sole e gioielli preziosi.

Alejandro Garnacho

Ad Ibiza anche Alejandro Garnacho, stiloso e glamour. L’attaccante del Manchester Utd e della nazionale argentina ha indossato diversi completi con pantalonci e t-shirt firmati e con stampe fantasiose.