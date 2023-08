Vacanze al mare: tre destinazioni da sogno per la tua estate 2023

Se non si sa ancora dove trascorrere le vacanze, ma non si vuole rinunciare a un tuffo o a un po’ di relax, ecco tre località di mare ideali per questa estate.

Per chi ama il mare, la tintarella, lo sport e il relax in spiaggia, l’arrivo dell’estate è fonte di grande gioia. Le attività scolastiche si interrompono e il lavoro può finalmente rallentare, permettendo alla maggior parte della popolazione di tirare un sospiro di sollievo, dopo mesi di stress e impegni serrati. Dunque, perché non approfittare di questi momenti di libertà per regalare a sé stessi, al partner e ai propri familiari, un piacevole soggiorno in una località di villeggiatura?

L’Italia, d’altronde, offre un ventaglio pressoché illimitato di possibilità. Dalle mete situate a pochi km di distanza da casa, ideali per una breve vacanza “toccata e fuga”, alle splendide spiagge della Sardegna, della Liguria e della Sicilia, in grado di attrarre turisti da ogni parte del mondo, passando per veri e propri luoghi da sogno, come le isole di Capri, Ponza e Favignana.

Se non si sa ancora dove trascorrere le vacanze, ma non si vuole rinunciare a un tuffo o a un po’ di relax, ecco tre località di mare ideali per questa estate.

Porto Giunco (Sardegna)

La Sardegna è, da sempre, associata alla movida estiva e alle vacanze dei VIP, anche se basta spostarsi dalle zone più famose per ritrovarsi in luoghi assolutamente incontaminati.

Un tipico esempio è la spiaggia di Porto Giunco, in provincia di Cagliari, caratterizzata da una singolare sfumatura rosata, dovuta alla mescolanza tra sabbia e frammenti di granito rosa, a loro volta frutto del lento fenomeno di erosione che ha avuto origine tanto tempo fa. Ciottoli rosa si trovano anche a Cala Mariolu, nella località di Ogliastra: un piccolo paradiso naturale nascosto dalla scogliera a strapiombo sulla riva, ideale per gli appassionati di snorkeling. Quest’estate, quindi, raggiungi la Sardegna con le navi e i traghetti della Grimaldi Lines e goditi la tua vacanza al mare, vivendo mille avventure ed emozioni diverse.

San Vito Lo Capo (Sicilia)

Situata nella parte occidentale della Sicilia, San Vito Lo Capo è una cittadina che vanta uno dei litorali più suggestivi d’Italia. Celebri a livello mondiale, infatti, sono i suoi faraglioni: imponenti strutture rocciose osservabili dalla spiaggia o, per una visuale ancora più privilegiata, dalla collinetta che sorge a poca distanza dall’area balneare.

A San Vito si possono gustare svariati piatti tipici della cucina siciliana – bucatini con le sarde, spaghetti allo scoglio o al nero di seppia, ecc. – e, soprattutto, l’ottimo cous-cous al pesce o con brodo di carne, vera e propria specialità della zona, il tutto in un paesaggio da mozzare il fiato.

Isola di Ponza (Lazio)

L’isola di Ponza, in provincia di Latina, riesce ad accontentare un po’ tutti: i più giovani, in cerca di divertimento sfrenato fino alle prime luci dell’alba, e gli appassionati di vela. Questi, senza dubbio, rimarranno incantati dinanzi alla bellezza unica di Cala Feorla, una piccola baia caratterizzata da grotte e piscine naturali raggiungibili via mare. L’area è riconosciuta da Legambiente per la ricchezza della sua flora acquatica e per l’elevato valore paesaggistico. Oltre a Cala Feorla, l’isola di Ponza include anche varie spiagge attrezzate, ideali per rilassarsi con tutta la famiglia. Nelle vicinanze, poi, è possibile trovare numerosi ristoranti, hotel e locali notturni.