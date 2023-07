Ansia e depressione: ecco i 10 vip italiani che ne soffrono, e non sono gli unici! Complice un periodo di lockdown in pandemia, un clima di restrizioni, norme igieniche e paura del contagio, sono sempre di più le star del mondo social, della musica e della TV a soffrire di attacchi di panico e d’ansia, ma anche di depressione e di bassa autostima. Vediamo di chi si tratta.

Tutti i vip italiani che soffrono di ansia e depressione: da Carlo Verdone a Fedez

Carlo Verdone è un noto ipocondriaco: anche al cinema, in moltissimi film, ha interpretato il ruolo del malato immaginario, o del divertente medico scrupoloso. Verdone soffre di ipocondria da quando era giovane: tuttavia, ha iniziato a presentare forti attacchi di ansia quando è diventato famoso. Racconta che la paura di non poter avere più una vita privata, da tenere solo per sé, lo ha sempre spaventato.

Anche Fedez, il noto cantante e marito di Chiara Ferragni, non ha mai nascosto di avere seri problemi di ansia: durante il Festival di Sanremo 2021, nello specifico, il giovane rapper milanese ha riportato nausea e capogiri, vista annebbiata e senso di soffocamento.

Anche Alessandro Gassman racconta di soffrire, a fasi alterne, di attacchi d’ansia: dal 2003 è in cura da uno psicoterapeuta, e racconta i suoi momenti difficili in molte interviste. La sua sensazione è, a suo dire, un forte senso di pericolo e di allarme, come se nella stanza fosse appena entrata una belva feroce.

Ma ansia e paura non risparmiano neppure i big della musica: il componitore e pianista Giovanni Allevi, ad esempio. L’artista, ormai da più di un anno, combatte contro una grave malattia, e da molto tempo soffre di attacchi di panico, che lo fanno sentire come se il cuore gli stesse per scoppiare nel petto.

Altri big della TV come Daniele Bossari e Marco Bellavia non hanno fatto mistero di aver sofferto di depressione e di soffrire tuttora di ansia. Persino l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha recentemente dichiarato di aver sofferto molto a causa della separazione da Ilary Blasi, ma di aver in parte recuperato il sorriso grazie alla nuova compagna Noemi Bocchi.

Anche le bellissime soffrono di attacchi di panico e di ansia

La regina dei social Giulia De Lellis ha spesso raccontato di soffrire di attacchi di panico e di ansia, e di gestirli come un grosso carico di energia da dover prima accogliere, e poi rilasciare. Da dover accettare.

Un’altra bellissima, a soffrire di ansia e depressione, è Laura Chiatti.

Anche la cantante Emma Marrone, a causa di una lunga e complicata malattia, ha sofferto e soffre tuttora di attacchi di panico e di ansia.

Dunque possiamo dedurre che i disturbi della sfera psicologica ed emotiva non facciano proprio sconti a nessuno: non importa che tu sia dunque ricco o famoso, ciò che conta è una realtà molto più radicata e profonda. Ossia quella di appartenere, tutti, alla specie umana.