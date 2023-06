Mare Fuori è sicuramente una delle ultime serie-tv italiane di maggiore successo. Dalla sua uscita c’è stata una vera e propria esplosione e sono milioni i fan che si sono appassionati al progetto. Tra le novità che riguardano Mare Fuori, c’è in cantiere un progetto teatrale e tra i nomi venuti fuori spicca anche quello di Giulia De Lellis: l’influencer entrerà nel cast?

Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori? L’indiscrezione

Giulia De Lellis non è estranea al mondo della recitazione. L’influencer romana, infatti, pare avere già lavorato a un film per Sky, oltre ad avere ovviamente condotto diversi programmi in tv dopo l’esperienza a Uomini & Donne.

L’indiscrezione parlerebbe chiaro: l’influencer avrebbe partecipato ai provini per Mare Fuori – Il Musical, progetto nato da un’idea di Alessandro Siani, che avrebbe acquistato i diritti dell’adattamento teatrale insieme alla Best Live.

Tra gli aspiranti attori e le aspiranti attrici ci sarebbe stata proprio Giulia De Lellis, ma non si conoscono ulteriori dettagli riguardo il suo futuro come attrice. La domanda, però, resta comunque accesa: l’influencer sta davvero per debuttare sul palco? Non ci resta che attendere news a riguardo, o magari sarà proprio la diretta interessata a farlo sapere, condividendo qualcosa sui suoi profili social. Per ora il punto interrogativo resta: il musical di Mare Fuori potrebbe avere una new entry del tutto nuova!

Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori? Il resto degli attori e delle attrici del progetto teatrale

Non si conoscono moltissimi dettagli legati al progetto di Mare Fuori – Il Musical, ma ci sono alcuni nomi che sono già stati confermati. Tra questi spicca quello del personaggio di Rosa Ricci, interpretato da Maria Esposito. Direttamente dalla serie-tv arrivano anche Antonio Orefice ed Enrico Tijani, così come Marcello Sacchetta, chiamato a dirigere l’intero corpo di ballo.

Non ci sono altre grosse indiscrezioni riguardo il cast del progetto teatrale, ma sicuramente la voce che possa entrare anche Giulia De Lellis nel team attoriale c’è ed è nell’aria. Il pubblico si troverà comunque davanti a un cast eccezionale e l’attesa di Mare Fuori – Il Musical è già alle stelle. Che cosa avrà in mente Alessandro Siani per il grande progetto? Non ci resta che attendere aggiornamenti, sperando arrivino nel più breve tempo possibile.

Mare Fuori: un successo incredibile in pochissimo tempo

Il fatto che dalla serie di Mare Fuori ne stia per nascere un progetto teatrale la dice lunga sul successo che la serie ha avuto in Italia. Il trionfo del progetto è incredibile: le prime tre stagioni di Mare Fuori hanno conquistato il pubblico del piccolo schermo in pochissimo tempo e l’affetto mostrato nei confronti dei personaggi è ancora molto sentito. Attualmente a Napoli si procede con le riprese della quarta stagione di Mare Fuori, che arriverà su Rai 2 nei primissimi mesi del 2024. Ora, al già ampio successo della serie, si aggiunge il musical, che vanterà un cast eccezionale.

Insomma, Mare Fuori non smette mai di stupire, come nel caso della presunta apparizione di Giulia De Lellis nel cast dello spettacolo: vero o non vero che sia, qualcosa di grande sta per succedere.