Il look di Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week non è passato inosservato. Come si è vestita l'influencer?

Chiara Ferragni ha partecipato alla Paris Fashion Week 2023 e il suo look non è passato certo inosservato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come si è vestita la nota influencer alla settimana della moda di Parigi.

Paris Fashion Week 2023, il look di Chiara Ferragni delude i fan: come si è vestita?

È ufficialmente iniziata la Paris Fashion Week 2023, dedicata all’Haute Couture. A dare il via alla settimana della moda di Parigi è stata la Maison Schiapparelli e Chiara Ferragni non poteva di certo mancare. L’imprenditrice ha infatti un rapporto molto speciale con questa casa di moda. Schiapparelli ha lanciato una nuova linea con cui ha “dipinto” il corpo umano e, tra gli ospiti seduti in prima fila c’era la Ferragni che per l’occasione ha scelto un look davvero particolare, che non è di certo passato inosservato. Chiara è diventata una dark lady, indossando infatti un abito midi scampanato total black, con la gonna a ruota e caratterizzato dalla presenza di ricami floreali in velluto tono su tono. Il modello, disegnato da Daniel Roseberry, è un modello esclusivo con le spalline sottili incrociate e il bustier con coppe a cono, realizzato con del raso intrecciato come a formare due rose sul seno. A completare l’outfit, Chiara Ferragni ha indossato un paio di stivali cuissardes di vernice nera, a punta e con il tacco alto irregolare. Anche per la sua partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, che si è tenuta lo scorso febbraio, la Ferragni aveva puntato su outfit firmati Schiapparelli, a dimostrare quanto sia speciale il rapporto tra l’imprenditrice e la casa di moda.

Il look scelto da Chiara Ferragni per la settimana della moda di Parigi ha però deluso alcuni dei suoi fan, molti di loro infatti non hanno apprezzato l’outfit scelto dall’influencer lombarda. Chiara ha infatti postato alcune foto col suddetto vestito sul suo profilo ufficiale di Instagram e alcuni fan hanno commentato affermando di non amare l’abito scelto da Chiara, ma soprattutto a non essere piaciuti sono gli stivali di vernice nera, tra i commenti molti utenti gli hanno infatti definiti orribili e non adatti tra l’altro a un abito così elegante come quello indossato da Chiara. C’è da dire che ci sono stati anche tanti commenti da parte di utenti che invece hanno amato il look scelto dalla moglie del rapper Fedez.

Paris Fashion Week 2023: il make up scelto da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, in occasione dello show del direttore creativo della Maison Schiapparelli, Daniel Roseberry, ha vestito i panni della dark lady, indossando un abito total black che non è di certo passato inosservato, in particolare per le coppe scultoree sul bustier. Come accessori, Chiara ha optato per un paio dei maxi orecchini pendenti d’oro, con delle code di pesce in fila. I capelli erano sciolti e leggermente ondulati e le mani erano caratterizzate da una manicure multicolore, per dare appunto un pò di colore al suo outfit total black. Per contrastare inoltre il nero dell’abito midi, la nota imprenditrice e influencer ha optato per un make up luminoso, ovvero un trucco dai toni caldi e dorati, con un lucidalabbra naturale.