Violenza sulle donne: quali sono le 10 serie TV di Netflix, da vedere in questa stagione? Se anche voi volete saperne di più, allora questo è di sicuro l’articolo giusto per voi.

Vediamo insieme quali sono le storie, le serie TV, da vedere su Netflix per combattere la violenza di genere anche con l’informazione.

Le serie TV Netflix che parlano di violenza sulle donne

I film e le serie che raccontano la violenza sulle donne si collocano in una scacchiera ibrida, che mescola generi diversi come il thriller, l’horror, il noir, la fantascienza, il road movie e persino la commedia.

Si può parlare di un sottogenere strutturale, caratterizzato da alcuni elementi ricorrenti:

La donna vessata : la protagonista è una donna che subisce violenza fisica, psicologica o sessuale.

: la protagonista è una donna che subisce violenza fisica, psicologica o sessuale. La fuga hitcockiana : la donna, per salvarsi, è spesso costretta a scappare dal suo aggressore.

: la donna, per salvarsi, è spesso costretta a scappare dal suo aggressore. Il confronto : alla fine della storia, la donna affronta il suo carnefice.

: alla fine della storia, la donna affronta il suo carnefice. L‘empowerment finale: la donna, dopo aver affrontato la violenza, emerge più forte e consapevole di sé.

In questi film e serie, la soggettiva è spesso quella femminile. La storia è raccontata dal punto di vista della donna, che è l’unica a poter comprendere la complessità e la drammaticità della sua esperienza.

L’arco narrativo porta a un risveglio della protagonista, che da vittima si trasforma in vendicatrice. La donna assume coscienza del proprio status e si scrolla di dosso il ruolo di vittima, intraprendendo la strada della vendetta.

La maggior parte dei film che trattano questo tema sono revenge movie, in cui la violenza è l’unica risposta possibile alla violenza. La donna, per salvarsi, deve inevitabilmente parlare lo stesso linguaggio del suo assalitore.

Violenza sulle donne, i 10 titoli Netflix

1-Maid: Alex è una giovane donna che vive vicino a Seattle con il suo violento fidanzato, Marco. Un giorno, Marco la picchia brutalmente e Alex decide di scappare, portando con sé la loro figlia di tre anni, Mia.

Alex trova rifugio in un centro per donne maltrattate e inizia a lavorare come addetta alle pulizie per la ditta “Value Maids”. La sua nuova vita è dura e faticosa, ma Alex è determinata a dare a Mia una vita migliore.

2-Unbelievable: Ispirata a fatti realmente accaduti: la serie racconta la storia di Marie, un’adolescente accusata di mentire sulla violenza sessuale subita da uno sconosciuto che si è introdotto nella sua abitazione.

3-The Handmaid’s Tale: In un prossimo futuro distopico, il tasso di fertilità umana è in calo a causa di malattie e inquinamento. Dopo una guerra civile, il regime teocratico totalitario di Gilead prende il comando negli Stati Uniti, in cui le donne sono brutalmente soggiogate e non possono lavorare, leggere o maneggiare denaro.

4- The Glory: La serie Netflix che racconta di Moon Dong-eun , che dopo anni di abusi subiti al liceo, diventa insegnante presso la scuola frequentata dalla figlia di uno dei bulli. Non avendo mai dimenticato le violenze sopportate, decide di mettere in atto la sua vendetta.

5- Sweet/Vicious: La serie revenge, contro lo stupro, tutta incentrata su Jules e Ophelia, due studentesse universitarie che segretamente svolgono il compito di vigilanti del campus prendendo di mira gli assalitori sessuali.

6- When They See Us: La vicenda si basa sugli eventi legati al caso della jogger di Central Park, avvenuto nel 1989, e descrive le vite dei sospetti accusati dell’aggressione e delle loro famiglie.

7- Alba: Alba Llorens è fidanzata felicemente con Bruno Costa. Una sera viene drogata e successivamente verrà stuprata dai tre amici del suo ragazzo.

8- Big Little Lies: Celeste, Jane e Madeline sono tre amiche e madri che vivono a Monterey e sono alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana, tra tradimenti e violenze.

9-Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione: Docu-serie che tratta delle vicende e dello scandalo Epstein.

10-Nevenka: rompere il silenzio: Una docu-serie che parla di quando per la prima volta, un politico è stato processato per stupro. Nevenka Fernández parla della sua denuncia di molestie sessuali e di come ha affrontato il suo aggressore.

E voi, quale serie guarderete?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Femminicidi, nel 2023 aumentano i nomi delle donne vittime della violenza degli uomini

Violenza sulle donne, perchè tutti parlano della commovente poesia di Cristina Torres? E’ virale