Viola come il mare 2: quando esce, riprese, anticipazioni

La seconda stagione di Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman, è stata confermata da diverso tempo. Scopriamo insieme quando uscirà e quali sono le anticipazioni di questo nuovo capitolo.

Viola come il mare 2: quando esce

La seconda stagione di Viola come il mare ci sarà. Una notizia che sicuramente renderà felici i tanti fan della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, dopo il debutto della prima stagione in streaming su Netflix dal 1 marzo 2023. Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, che co-produce la fiction, ha confermato la realizzazione della seconda stagione ancora prima che si concludesse la prima. È stato Tv Sorrisi e Canzoni, nell’ottobre 2022, riportare la sua dichiarazione che confermava l’uscita del secondo capitolo della fiction, quando ancora il pubblico aspettava di vedere la terza puntata della prima. La notizia dell’uscita della seconda stagione di Viola come il mare è stata confermata proprio da Bernabei. Per il momento non si conosce ancora la data di uscita della seconda stagione di Viola come il mare, ma nella stessa intervista di Luca Bernabei a Tv Sorrisi e Canzoni, l’amministratore delegato di Lux Vide aveva annunciato che i nuovi episodi erano in fase di scrittura. “Stiamo già scrivendo la seconda stagione” aveva affermato. Di conseguenza, probabilmente il secondo capitolo potrebbe arrivare verso la fine del 2023 oppure l’inizio del 2024.

Viola come il mare 2: le anticipazioni

La conferma della seconda stagione di Viola come il mare è arrivata, ma i dettagli della trama per il momento non si conoscono. Visto che ad inizio ottobre 2022, quando è stata effettuata l’intervista a Luca Bernabei, la seconda stagione era in fase di scrittura, è difficile poter immaginare cosa potrebbe raccontare questo nuovo capitolo e non sono emersi per il momento dei nuovi dettagli. La cosa che si può ipotizzare, visto come è stata strutturata la fiction, è che probabilmente verrà mantenuta una trama orizzontale, supportata da casi di puntata.

Viola come il mare: il finale della prima stagione

La prima stagione di Viola come il mare è finita con l’episodio 12. Un episodio in cui il comportamento di Don Andrea ha ancora effetti su Viola, che è rimasta profondamente delusa. La Vitale si appassiona al caso di un uomo che è sulle tracce di sua figlia Dalila, che è scomparsa. Il caso di Dalila è connesso a quello di Farah? Demir continua con le indagini, cercando di approfondire sempre di più. È portato a credere che ci sia qualcuno che si stia dando da fare di nascosto, con il rischio che possa depistare le indagini sul traffico di umani. Viola intanto è giù di morale. Un doloroso punto è emerso durante la ricerca delle sue origini e lei ne sente il peso. Cerca aiuto nella medicina e inizia a prendere farmaci, arrivando alla fine ad incontrare la persona sbagliata, che la mette in pericolo e la rende oggetto di un orrendo ricatto. Come continuerà la storia nella seconda stagione? Presto emergeranno nuovi dettagli.