Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati aspramente criticati sui social network per la loro recitazione in Viola come il mare

Viola come il mare, la nuova fiction di Canale 5, è appena inziata, ma già si vede sommersa dalle critiche. Al centro dell’occhio del ciclone, in particolare ci sono finiti Francesca Chillemi e, soprattutto Can Yaman, a causa della loro performance recitativa, ritenuta scarsa da molti utenti.

Can Yaman criticato sui social per Viola come il mare

I social network, si sa, non perdonano, e spesso sono teatro di veri e propri attacchi nei confronti di questo o quell’altro personaggio famoso che ha fatto qualcosa di negativo. In questo caso, a finire al centro delle critiche è stato Can Yaman, famosissimo attore turco, ormai molto noto anche in Italia, a causa della sua performance recitativa in Viola come il mare.

I messaggi social contro Can Yaman: criticata anche la Chillemi

Can non è stato, però, l’unico ad essere criticato. Anche Francesca Chillemi non è per nulla piaciuta al pubblico. “Il cane Rex recitava meglio di questi due“ – sottolinea inviperito un utente, a cui fa eco un altro, che scrive in chiave ironica: “Lui una recitazione da oscar, proprio..” “La sua recitazione è davvero pessima” – sentenzia, infine, un altro utente, a cui Can Yaman proprio non va giù.