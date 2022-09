È in arrivo su canale 5 la nuova fiction "Viola come il mare": una giornalista e un ispettore si troveranno a lavorare insieme per risolvere omicidi

Viola come il mare, trasposizione televisiva del romanzo Conosci il mare? di Simona Tanzini sta per arrivare su Canale 5. I protagonisti della nuova fiction sono Can Yaman e Francesca Chillemi, che recentemente abbiamo visto insieme anche sul red carpet di Venezia.

Manca davvero poco al debutto della prima puntata della nuova serie prodotta da Lux Vide: scopriamone insieme la trama e il cast!

Viola come il mare: la trama della fiction

La nuova fiction di Canale 5 racconterà la storia di Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi), giornalista di Roma ed esperta di costume e società che si troverà a lasciare Parigi per trasferirsi a Palermo: il motivo? La forte volontà di cercare il padre che, purtroppo, non ha mai conosciuto.

Approdata in terra siciliana, Viola Vitale comincerà una nuova vita e intraprenderà un nuovo lavoro: inizierà a scrivere per un giornale online e si occuperà di cronaca nera. Sarà proprio grazie al nuovo lavoro che incontrerà l’ispettore Francesco Demir (interpretato da Can Yaman) e tra i due inizierà una collaborazione lavorativa. Saranno impegnati in investigazioni su casi di omicidio che sconvolgeranno la città e dopo un’iniziale difficoltà di compresione tra i due (caratteri opposti e modi di fare agli antipodi), con il passare del tempo riusciranno a conoscersi e ad apprezzarsi.

Una delle caratteristiche che più rendono la storia coinvolgente è il dono che Viola Vitale, la protagonista, possiede da sempre. Vitale è infatti “affetta da sinestesia”, un fenomeno sensoriale che le dà la possibilità di sovrapporre più sensi e associare così ai colori le emozioni di chiunque incontri: un dettaglio molto importante, soprattutto quando si tratta di risolvere dei casi di omicidio!

Il cast di Viola come il mare

Il cast della nuova fiction di Canale 5 vanta numerosi attori e attrici:

Francesca Chillemi : Viola Vitale

: Viola Vitale Can Yaman : Francesco Demir

: Francesco Demir Simona Cavallari: Claudia Foresi

Mario Scerbo: Alez

Chiara Tron: Tamara

Ruben La Malfa: Carmelo

Giovanni Nasta: Turi D’Agata

Daniele Verzi: Rosario

David Coco: Santo Buscemi

Tommaso Basili: Domenico Parisi

Nathalie Rapti Gomez: Daria Mandalà

Romano Reggiani: Raniero Sammartano

Alessia D’Anna: Fiorella

Davide Dolores: Dottor Pierangelo Aiello

Kyshah Wilson: Farah

Quando e dove vedere Viola come il mare

La nuova fiction prodotta da Lux Vide e ispirata al romanzo di Tanzini andrà in onda il 30 settembre 2022 in prima serata su Canale 5 con la puntata numero uno. La prima stagione della fiction conterà 12 episodi, trasmessi rispettivamente in 6 serate.

Viola come il mare coinvolgerà il grande pubblico grazie ai suoi elementi crime e all’alternanza con elementi di commedia; la storia, travolgente e tensiva, vi farà catapultare nel mondo dell’investigazione e delle sensazioni, in cui i sensi e i colori diventeranno veri e propri aiutanti per la protagonista.

Il potere delle sfumature e dell’associazione sarà il perno della storia della fiction: sarà bello perdersi e investigare insieme ai protagonisti.

Non ci resta che aspettare e salire sul volo che da Parigi ci porterà in Sicilia, tra le onde di un mare che si tingerà di viola.