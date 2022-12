Classe 1977, Vanessa Scalera è un'attrice italiana di origini pugliesi. Ha recitato in più di 30 spettacoli teatrali, oltre che in film e numerose serie-tv.

Protagonista della fiction di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal 2019, Vanessa Scalera è una nota attrice di televisione e di cinema. Classe 1977 e originaria di Latiano, oggi ha 45 anni.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Vanessa Scalera: tutto sull’attrice pugliese

Nata a Mesagne sotto il segno dell’Ariete il 5 aprile 1977, Vanessa Scalera ha attualmente 45 anni. In realtà originaria di Latiano, in provincia di Brindisi, Vanessa Scalera si trasferisce a Roma abbastanza presto ed è proprio nella capitale che consegue il diploma presso la Scuola di Teatro La Scaletta, diretta da Antonio Pierfederici.

Dopo il diploma teatrale Scalera comincia a recitare in diversi spettacoli, tra cui si ricordano Il collezionista, a fianco di Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada e datato 1999; L’amico di tutti con Johnny Dorelli datato 2000 e La coscienza di Zeno con Massimo Dapporto datato 2003.

Accanto alla sua carriera in teatro, Vanessa Scalera aggiunge la carriera in televisione e sul grande schermo. Nel 2009, ad esempio, entra nel cast di Vincere, pellicola diretta da Marco Bellocchio, ma non solo. Nel 2012 recita in Bella addormentata, sempre di Bellocchio, mentre nel 2015 entra nel cast di Mia madre, film diretto da Nanni Moretti. Sempre nel 2015 ottiene un ruolo importante in un film di Marco Tullio Giordana, Lea, in cui è proprio lei a vestire i panni della protagonista.

Se si deve citare un anno particolarmente importante per Vanessa Scalera, però, esso è da ritrovarsi nel 2019. In quell’anno, infatti, l’attrice viene chiamata a interpretare la protagonista di una nuova serie-tv Rai: Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Grazie alla serie in questione, infatti, Scalera ottiene un enorme successo e il pubblico si affeziona molto al suo personaggio.

Tra gli altri titoli che l’hanno coinvolta come attrice si ricordano: Mari del sud (2001), Nome di donna (2018), Il ladro di giorni (2019), L’Arminuta (2021), Diabolik (2021), Corro da te (2022), I viaggiatori (2022), Padri e figli (2005), Donna detective 2 (2010), R.I.S. Roma 2 – Delitti imperfetti (2011), Distretto di Polizia 11 (2011), Squadra antimafia – Palermo oggi 3 (2011), L’Aquila – Grandi speranze (2019), Romulus (2020-2022)e, Filumena Marturano (2002).

Nonostante abbia lavorato molto sia in televisione, sia al cinema e abbia anche partecipato ad alcuni cortometraggi, Vanessa Scalera prova un amore viscerale verso il teatro; sono circa una trentina gli spettacoli a cui ha preso parte.

L’attrice pugliese è anche attiva sui social network: il suo profilo Instagram (@scalera_vanessa) conta 36.600 follower per un totale di 116 post pubblicati. Scalera è solita pubblicare contenuti riguardanti il suo lavoro, tra frame presi direttamente dal set, locandine pubblicitarie e momenti di vita quotidiana.

Sulla sua vita privata, invece, non si hanno particolari informazioni; Vanessa Scalera è una donna estremamente riservata e difficilmente lascia trapelare dettagli sulla sua sfera più intima. Tuttavia, sappiamo che è la compagna del regista teatrale e attore Filippo Gili dal lontano 2006. I due non hanno figli e pare non siano neanche sposati.

L’Imma Tataranni della televisione italiana continua a essere amata dal pubblico e continuerà a coinvolgere con le sue avventure.