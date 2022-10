Sembra proprio che la risposta alla domanda sia “sì”: Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 si farà. Stando a diversi rumors pare che le riprese della nuova stagione inizieranno nella primavera del 2023.

Con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapce, Imma Tataranni tornerà a coinvolgere il grande pubblico appassionato alla fiction: ecco che cosa sappiamo sulle nuove puntate.

Imma Tataranni 3 si farà: quando andrà in onda la nuova stagione?

A quanto pare la nuova stagione di Imma Tataranni è stata ufficializzata. La stessa protagonista, interpretata dall’attrice Vanessa Scalera, in una recente intervista ha dichiarato che le piacerebbe ci fosse una nuova stagione e che sì, con molta probabilità si farà, ma potrebbe essere anche l’ultima. Dopo una prima dichiarazione che lasciava ancora qualche dubbio, il ritorno dietro la macchina da presa è stato ufficiliazzato dal regista Francesco Amato a Repubblica.

Come citato pocanzi, le riprese della terza stagione di Imma Tataranni dovrebbero cominciare verso la primavera del 2023 e, tenendo conto dei tempi televisivi e del grosso lavoro che vive dietro la realizzazione di una serie, la messa in onda potrebbe avvenire verso autunno 2023, se non a gennaio 2024.

Ancora è difficile stabilire con certezza il periodo, tantomeno rendere pubblica una data ufficiale di lancio. Bisognerà aspettare ulteriori aggiornamenti, ma una cosa è certa, avremo modo ancora di vedere il Sostituto Procuratore nato dalla penna di Mariolina Venezia.

La trama di Imma Tataranni 3: le anticipazioni

[…] Tataranni è una persona umile, spigolosa, normale, che affronta piccoli problemi nella propria quotidianità e grandi nella sfera professionale. Imma racconta come una donna si confronta in un mondo maschile ribaltando i canoni, quello che sta avvenendo nella nostra società. Lei intercetta il cambiamento, il pubblico sente il personaggio vicino.

Queste le parole del regista Francesco Amato rispetto alla protagonista della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. In effetti è prorpio così, Imma Tataranni incarna la figura di una donna “comune”, che affronta la vita destreggiandosi tra le questioni di vita privata, l’amore, i momenti “no” e le questioni legate al lavoro, altra costante della sua esistenza.

I nuovi episodi di Imma Tataranni 3 riprenderanno il racconto a partire dal finale della seconda stagione (in onda il 13 ottobre 2022), ma pare che nella nuova stagione la protagonista si ritroverà per la prima volta sola e dovrà affrontare la crisi con il marito Pietro, suo compagno e confidente, l’elemento più solido di tutta la sua vita. Che cosa succederà tra i due? Qulale sarà lo sviluppo della loro relazione? E il carabiniere Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), che posizione prenderà in tutta questa situazione?

Il cast di Imma Tataranni 3

Non è ancora stato ufficializzato il cast completo della nuova stagione di Imma Tataranni. Tuttavia, salvo cambiamenti e novità assolute, il team di attori e di attrici della fiction sarà quasi sicuramente il medesimo delle stagioni precedenti. Di seguito, dunque, i nomi di chi, con altissima probabilità, reciterà anche nel terzo capitolo:

Vanessa Scalera : Imma Tataranni, la protagonista

: Imma Tataranni, la protagonista Massimiliano Gallo : Pietro De Ruggeri, marito di Imma

: Pietro De Ruggeri, marito di Imma Alessio Lapice : Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Tutto sembra essere ufficiale, non ci resta che attendere e scoprire che cosa accadrà! La fiction va in onda su Rai 1 in prima serata, ma è possibile seguire le puntate anche in streaming su Rai Play, recuperando anche quelle vecchie.