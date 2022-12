Il pubblico conosce ormai Vanessa Scalera come Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Ma ora la vedremo in Filumena Marturano.

Filumena Marturano è un’opera di Eduardo De Filippo, un nome che certamente per tanti è una garanzia e che fa subito rizzare le antenne del pubblico. Non a caso la Rai ha scelto di investire in un nuovo progetto per un adattamento televisivo dell’opera, realizzando dunque un omonimo film che ne presenterà una versione inedita.

Vanessa Scalera: da Imma Tataranni a Filumena Marturano, trama del film

Ricordiamo che Filumena Marturano è di per sé un’opera teatrale portata sul palco da Eduardo De Filippo nel 1946, con una sua interpretazione indimenticabile. La storia è arrivata però anche sul grande schermo nel 1951 sempre con De Filippo accompagnato in quell’occasione dalla sorella, Titina De Filippo. Sembra ora il momento che il personaggio sbarchi invece sul piccolo schermo.

Il grande classico di De Filippo racconta la storia di una ex prostituta che vive, in qualità di moglie anche se senza un formale matrimonio, con un ricco pasticcere di Napoli di nome Domenico Soriano. Un uomo che, tanto tempo addietro, fu anche uno dei suoi clienti. Per convincere finalmente Domenico a sposarla, Filumena è davvero pronta a tutto, addirittura a inventarsi una bugia non indifferente: finge infatti di essere malata e di aver ancora poco tempo da vivere.

Una volta messo l’anello dal dito, Filumena sgancia un’altra bomba al suo novello sposo: ha infatti tre figli e uno di questi è di Domenico, ma non vuole rivelargliene l’identità. Una storia quantomeno intricata, che presto vedremo in una nuova veste sulla Rai.

Ricordiamo che da questa narrazione è tratto anche il film del 1964 con Vittorio De Sica dal titolo Matrimonio all’Italiana, interpretato da Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Questa volta nei panni dei protagonisti vedremo invece Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. I due hanno già lavorato insieme: li conosciamo infatti come i personaggi principali della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore, nella quale sono proprio marito e moglie! Caso vuole, poi, che la regia di Filumena Marturano sia affidata proprio a Francesco Amato, regista anche di Imma Tataranni. Insomma… tutto in famiglia.

Il pubblico, che tanto apprezza la Scalera in Imma Tataranni, sarà contento di poterla rivedere sul piccolo schermo, sebbene in un ruolo differente. Ma non c’è da temere: la fiction di cui l’attrice è protagonista è già stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione di cui però, al momento, non si hanno ancora informazioni. Dunque è un po’ difficile ipotizzare una data di uscita, anche se chiaramente si tratterà del 2023 inoltrato. Questo film su Filumena Marturano sarà dunque un’ottima occasione, nel frattempo, per rivedere Vanessa Scalera all’opera.

Come se la caveranno gli attori protagonisti a confronto con un grande classico come questo?

Filumena Marturano: quando uscirà il film con Vanessa Scalera

Il film Filumena Marturano con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo verrà mandato in onda in esclusiva e prima visione su Rai 1 martedì 20 dicembre 2022, in prima serata.

Resta inteso che, a partire dal giorno seguente, il contenuto sarà disponibile anche su Rai Play per chi non dovesse riuscire a seguirlo in diretta o per eventuali rewatch futuri.