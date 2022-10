Classe 1974, Vanessa Gravina inizia la sua carriera quando è ancora in fasce. Negli anni le esperienze le hanno conferito successo e riconoscibilità

Attrice e regista teatrale, Vanessa Gravina, 48 anni, è un volto molto noto nel mondo della televisione italiana, del cinema e del teatro.

Venerdì 14 ottobre 2022 è ospite del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, attraversando la sua vita e la sua carriera professionale.

Vanessa Gravina: la vita e la carriera dell’attrice

Vanessa Gravina è nata a Milano il 4 gennaio 1974 sotto il segno del Capricorno e attualmente ha 48 anni. Nata e cresciuta nel capoluogo lombardo, Vanessa Gravina è forse una delle persone più piccole a debuttare in televisione: sapevate che a soli sei mesi è stata inserita in una campagna pubblicitaria di passeggini per Carosello? Inizia proprio così la sua carriera da artista, posando per diverse campagna pubblicitarie, tra cui alcune del grande Oliviero Toscani.

A 7 anni, nel 1981, Vanessa Gravina debutta in radio, in particolare nella trasmissione Torno subito di Diego Cugia, ma solo quattro anni dopo, nel 1985 arriva per lei l’occasione televisiva: recita nel film Colpo di fulmine di Marco Risi e ottiene anche una nomination al Nastro d’argento come migliore attrice esordiente.

Da quell’esperienza ne nascono di nuove e Vanessa Gravina si trova a recitare in diversi altri film e miniserie televisive, diventando molto nota al pubblico televisivo nel 1988 grazie alla sua partecipazione alla miniserie Don Tonino, in cui interpreta in ruolo di Sara.

Seguono progetti come La piovra 4 del 1989, La piovra 5 – Il cuore del problema del 1990, lo spettacolo La donna del mare del 1991, in cui Gravina interpreta Hilde. Come si può evincere, dunque, anche il teatro è sempre stato una sua grande passione!

Dall’Italia Vanessa Gravina si trasferisce per un certo periodo di tempo in Francia, dove riesce a prendere parte ad altri progetti cinematografici, acquistando sempre maggiore consenso e ampliando, di conseguenza, la sua fama. Durante quel periodo, Gravina diventa la protagonista di Incantesimo (2001) interpretando la dottoressa Paola Duprè, ruolo che le porterà fortuna, facendole vincere due prestigiosi premi: la Grolla d’oro come migliore attrice televisiva e il premio televisivo al Festival di Salerno. Dopo quella incredibile esperienza, Gravina entra a fare parte del cast di CentoVetrine su Canale 5, interpretando il ruolo dell’avvocata Claudia Corelli.

Torna in Italia dopo avere vissuto alcune delle esperienze per lei più importanti e lo fa per partecipare ad alti due progetti cinematografici: L’uomo privato del 2007 e Principessa part time del 2008.

Gli anni Duemila sono dunque per Gravina molto fortunati; l’attrice milanese infatti lavora a numerosi progetti e prende parte sia a nuove fiction, sia a nuovi film. Tra i suoi lavori più recenti, a tal proposito, si può citare la sua presenza ne Il paradiso delle signore (autunno 2018), in cui interpreta Adelaide di Sant’Erasmo. Nello stesso anno torna anche a teatro come protagonista dello spettacolo Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, condotto da Liliana Cavani.

Venerdì 14 ottobre 2022 è ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

La vita privata di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina è stata legata sentimentalmente a Edoardo Siravo (attore) per ben 10 anni. Dopo la fine della sua storia d’amore con l’uomo, Gravina conosce Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’Ene Previdenziale Enpam: i due si sposano il 16 dicembre 2015. Purtroppo però anche questa relazione si conclude e nella primavera del 2021 i due annunciano il divorzio. Da nessuna delle due relazioni sono nati figli e tuttora Gravina non ne ha per sua scelta.

L’attrice è molto attiva sui social e in particolare su Instagram: il suo profilo, infatti, conta 24 mila follower e Gravina è solita pubblicare contenuti inerenti soprattutto alla sua professione. La bio, inoltre, dichiara che la gestione dell’account sia lasciata alle mani di Viviana Papa.