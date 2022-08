Ha debuttato nel settembre 2020 e dopo due anni è ancora un programma assai seguito: di che cosa stiamo parlando? Di Oggi è un altro giorno, il programma tv di Rai 1 condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:55, Oggi è un altro giorno sta per tornare con la nuova edizione di settembre e pare ci saranno delle modifiche.

Oggi è un altro giorno: al via la nuova edizione di settembre

Pare che le vacanze estive per Serena Bortone si siano concluse: la nuova edizione di Oggi è un altro giorno è alle porte e la giornalista è stata riconfermata come conduttrice ufficiale del talk.

Date le recenti vicissitudini politiche che hanno investito l’Italia e l’ormai vicino 25 settembre (giornata di elezioni politiche), sono molti i programmi televisivi che si sono trovati a modificare, ma soprattutto ad anticipare, le messe in onda.

È accaduto per La vita in Diretta e per alcuni programmi Mediaset come Pomeriggio Cinque di Barbara D’Uso. Stessa sorte, quindi, anche per la nuova edizione di Oggi è un altro giorno.

Quando inizia il programma e dove vederlo

Il talk di attualità e politica, infatti, non inizierà lunedì 19 settembre 2022, bensì comincerà lunedì 5 settembre 2022, proprio per non farsi trovare impreparati ed essere attivi nel periodo antecedente le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

L’orario della trasmissione rimarrà invariato: dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:00 circa, sempre su RAI 1. Il programma, alla sua terza edizione, ha visto un aumento dello share nell’ultima stagione rispetto a quella precedente; parliamo infatti di una media di circa il 14%. Inutile dire che tale informazione abbia fatto scoppiare di gioia e di gratitudine la giornalista e conduttrice: vi ricordate le sue parole durante l’ultima puntata del 3 giugno 2022?

Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma. Ma ci credeva il Direttore di Rai 1 e lo ringrazio.

La squadra di Oggi è un altro giorno dovrebbe rimanere invariata: oltre alla conduzione, gestita sempre da Serena Bortone, si ritroveranno anche gli “affetti stabili” (il gruppo semi-fisso di opinionisti che affiancano ogni giorno la conduttrice e danno la loro opinione sui temi trattati). Del gruppo si riconferma Romina Carrisi Jr., Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Emanuel Caserio, Samuel Peron e Massimo Cannoletta.

La stagione dei nuovi palinsesti 2022-2023 sta per iniziare e Oggi è un altro giorno è prontissimo a offrire il suo contributo alla diffusione dell’informazione politica attuale, di tutto ciò che sta accadendo in Italia, delle storie di personaggi famosi, del Covid19 (ricordiamo che il programma nacque proprio con lo scopo di analizzare la situazione post pandemia) e di tutto ciò che riguarda l’attualità.

Sicuramente la concetrazione maggiore sarà rivolta alle imminenti elezioni politiche che, come abbiamo anticipato, hanno portato scompiglio sia nella popolazione italiana, sia nella televisione e nella loro gestione.

Tutto deve essere pronto per seguire passo dopo passo il percorso da qui fino al 25 settembre 2022 e Serena Bortone scenderà in campo e affronterà con professionalità e carisma la nuova edizione di Oggi è un altro giorno.

In bocca al lupo a tutta la squadra!