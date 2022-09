Valeria Marini confessa che lei ed Eddy Siniscalchi sono come Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Valeria Marini ha finalmente ritrovato l’amore. Da qualche mese, la showgirl stellare è felice accanto ad Eddy Siniscalchi. Si conoscevano da tempo, ma si sono ricontrati casualmente solo qualche tempo fa: è per questo che Valeriona nazionale paragona la sua relazione a quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Valeria Marini: la storia d’amore con Eddy Siniscalchi

Intervistata dal settimanale Gente, Valeria Marini ha parlato del periodo d’oro che sta vivendo. Il suo cuore è tornato a battere, proprio nel momento in cui non credeva più nell’amore. Il merito è di Eddy Siniscalchi, l’uomo che è tornato nella sua vita come se fosse un segno del destino. La showgirl ha ammesso:

“Stiamo benissimo da tre mesi e pensiamo in grande. Proprio come è accaduto a JLo e Ben Affleck, ci siamo incontrati di nuovo e innamorati dopo tanti anni”.

Valeria paragona la sua storia con quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck perché come loro, anche lei e il suo principe azzurro si sono rincontrati dopo tanti anni.

Valeria ed Eddy: la chiesa li ha fatti ricontrare

La Marini ha ammesso che il loro incontro è stato del tutto casuale e il merito è di una chiesa di Roma che lei frequenta spesso. Ha raccontato:

“Siamo legati dalla metà di maggio, ma ci siamo conosciuti tanti anni fa. All’epoca avevamo flirtato, ma ci eravamo persi di vista. Mesi fa, a sorpresa, ci siamo ritrovati a un’importante serata di beneficenza. Ma c’è di più: la mattina seguente ci siamo rivisti casualmente davanti a una chiesa, quella della Madonna del Pozzo, a Roma, dove io vado a pregare. Dimmi tu se non è destino questo?”

Valeria, che ha sempre creduto nel destino, ha letto l’incontro casuale con Eddy come una specie di dono del Signore.

La passione è alle stelle

Dopo che hanno iniziato a frequentarsi, Valeria ed Eddy hanno scoperto una grande passione. La showgirl stellare ha ammesso: