Nuovo amore per Valeria Marini. La showgirl sarda è stata pizzicata con il manager Eddy Siniscalchi, parecchio più giovane di lei. I due prendono un po’ di sole in Costiera Amalfitana e poi scatta il bacio, prontamente immortalato dai paparazzi.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi stanno insieme?

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi in Costiera Amalfitana. Tra un po’ di tintarella e un bagno in mare, i paparazzi sono riusciti ad immortalarli anche mentre si scambiano un bacio piuttosto passionale. Presto per parlare di una nuova coppia, anche perché qualche giorno fa Valeria descriveva il rapporto come una semplice amicizia.

Valeria Marini su Eddy Siniscalchi

Intervistata dal settimanale Novella2000, così Valeria parlava di Eddy:

“Dopo la bella intervista che abbiamo rilasciato io e mia mamma, la mia Wonder, a Italia Sì da Marco Liorni, mi hanno organizzato un compleanno a sorpresa invitando molti amici senza che io sapessi nulla. La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più, quindi smentisco il gossip sul nostro flirt!”.

La Marini, in occasione del suo compleanno, parlava di “amicizia“. Ad oggi, il rapporto si è trasformato in una storia d’amore? Al momento, Valeria non ha né confermato e né tantomeno smentito il gossip.

Chi è Eddy Siniscalchi?

In attesa di avere qyalche conferma da parte di Valeria, concentriamoci su Eddy Siniscalchi. Manager in ambito finanziario e immobiliare, ha 35 anni. E’ un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo.

Tra le sue amicizie, ad esempio, ci sono le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, con cui si mostra spesso sui social.