Le sorelle Selassié hanno realizzato uno dei loro sogni: sono andate in uno studio di registrazione e si sono messe alla prova. Le principesse stanno per lanciare il primo singolo? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fan dopo aver visto il video delle Princess in azione.

Sorelle Selassié in studio di registrazione

Con la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, le principesse Selassié hanno riscosso un grande successo. Jessica ha vinto il reality più spiato d’Italia, mentre Clarissa e Lulù, anche non sono arrivate al medesimo traguardo, hanno comunque ottenuto molti apprezzamenti. Tutte e tre sono seguitissime sui social ed è proprio nel mondo virtuale che le sorelle hanno mostrato ai fan il loro primo video in studio di registrazione.

Primo singolo in arrivo?

Nel filmato che le ritrae in studio di registrazione, le sorelle Selassié appaiono con il microfono in mano, mentre cantano sulle note di un brano di Selena Gomez. Stanno pensando di incidere un brano inedito oppure si tratta di una cover? Al momento non è dato saperlo, visto che le tre non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Lulù vicina al primo singolo

Mentre aspettiamo di sapere se le sorelle Selassié lanceranno il loro primo singolo, sappiamo che tra qualche tempo dovrebbe uscire una canzone firmata da Lulù.

La principessina etiope, scaricata da poco da Manuel Bortuzzo, ha dichiarato: