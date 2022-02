Ospite a Verissimo Valeria Marini è tornata a parlare del suo sogno di avere un bambino e ha confessato di aver pensato a un modo per realizzarlo.

Valeria Marini: il desiderio di un figlio

Da anni Valeria Marini non ha fatto segreto di desiderare un bambino ma purtroppo, fino ad ora, la showgirl non ha trovato la persona giusta con cui realizzare questo suo grande sogno.

Al salotto tv di Silvia Toffanin la showgirl ha confessato che avrebbe pensato a un modo per realizzare il suo sogno ma ha specificato che lo rivelerà solo quando avrà la certezza che esso sia possibile.

“Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma perché essere genitori è la cosa più bella del mondo (…) Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che ci riesca. Non l’ho mai abbandonato il desiderio, perché i figli sono il futuro, con qualsiasi mezzo”, ha dichiarato la showgirl, e ancora (rivolgendosi a Silvia Toffanin): “Ci ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia.

Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo”.

Le storie d’amore

Negli ultimi anni Valeria Marini ha vissuto numerose e intense storie d’amore ma nessuna di queste si è rivelata quella giusta. Nel 2020 la showgirl è stata a lungo legata al manager Gianluigi Martino, ma la storia tra i due è naufragata tra frecciatine e recriminazioni reciproche.

Le delusioni

Durante la sua partecipazione al GF Vip 6 Valeria Marini ha confessato di aver vissuto numerose delusioni in amore:

“Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facessero finta di amarmi, il cui unico intento era sovrastarmi”, ha affermato, specificando anche che con lei alcuni partner si sarebbero dimostrati aggressivi: “è successo altre volte di restare vittima di persone che sembravano innamorate di me, per poi diventare aggressive.

Forse per carattere mio, forse perché non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a farlo”, ha confessato.