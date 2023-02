Dedica inaspettata da parte di Valentina Ferragni all’ex fidanzato Luca Vezil. I due sono stati insieme per nove anni, poi lo scorso agosto si sono detti addio.

Valentina Ferragni: dedica inaspettata a Luca Vezil

Tramite il suo profilo Instagram, Valentina Ferragni ha fatto una dedica inaspettata all’ex fidanzato Luca Vezil.

I due sono stati una coppia per nove lunghi anni, poi lo scorso agosto si sono detti addio. Per stessa ammissione della sorella di Chiara, la rottura è arrivata perché cerano “più bassi che alti”. A distanza di qualche mese dalla fine della loro relazione, Valentina ha dedicato un dolce pensiero a Luca.

Le parole di Valentina per Luca

La Ferrgani ha voluto commentare il nuovo ingaggio lavorativo di Vezil, che è stato scelto come conduttore del programma Are You the One su Paramount+.

Valentina ha scritto:

“Quando hai ricevuto la chiamata per diventare il conduttore di Are You the One eravamo insieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro. Abbiamo ripetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando ad agosto mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te perché non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell’agosto sono cambiate ma non cambierà mai la stima nei tuoi confronti. Sono così felice che tu stia realizzando ogni tuo sogno. Vai a prenderli tutti”.

Luca Vezil conduttore di Are You the One

Valentina è felice per il nuovo ingaggio di Luca, anche perché ha vissuto con lui i primi momenti di questo nuovo lavoro.

Anche se si sono lasciati, la stima rimane. Vezil è il nuovo conduttore di Are You the One, programma che prevede che un gruppo di persone riescano a trovare l’anima gemella convivendo per un periodo limitato di tempo.