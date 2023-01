Il nuovo dating-game all'italiana arriva il 15 febbraio 2023 su Paramount+. Si chiama Are You The One? Italia ed è condotto dall'influencer Luca Vezil

È arrivato anche in Italia il dating-game per rintracciare l’amore. Si chiama Are You The One? Italia e alla conduzione avrà Luca Vezil, ex fidanzato storico di Valentina Ferragni.

Scopriamo tutti i dettagli sul programma: quando sarà disponibile e dove uscirà?

Are You The One? Italia: quando esce e dove vederlo

Il nuovo dating-game condotto da Luca Vezil arriverà su Paramount+ dal 15 febbraio 2023. Lo show di Mtv, prodotto da Fremantle (società che nel 2022 ha realizzato anche Ex on the Beach), sarà poi disponibile anche in altri canali.

Infatti, Are You The One? Italia debutterà con il primo episodio il 19 febbraio 2023 su Pluto Tv, andando in onda anche su Mtv (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715).

Are You The One? Italia: com’è strutturato il dating-game

L’obiettivo del dating-game è quello di trovare l’amore: 10 ragazze e 10 ragazzi (di un’età compresa tra i 24 e i 30 anni) sono stati selezionati da un gruppo di esperti, proprio per ottenere abbinamenti non casuali ma con un minimo di affinità.

La loro ricerca dell’amore sarà resa più semplice grazie a una serie di giochi e di sfide che offriranno loro l’occasione di conoscersi meglio.

Il tutto sarà svolto nella meravigliosa villa di Gran Canaria dove, sia nei vari appuntamenti organizzati, sia nella fondamentale stanza della verità, i giovani e le giovani potranno scoprire eventuali affinità e, lentamente, aprirsi ai sentimenti.

Tutto l’andamento, ovviamente, sarà supervisionato dal conduttore, il giovane Luca Vezil, alla conduzione del dating-game italiano per la prima volta. Are You The One? Italia, infatti, è un vero e proprio esperimento televisivo, ispirato allo show di Mtv del 2014.

Una sfida per tutti, dunque: per sapere come andrà, non resta che aspettarne l’inizio.

Il sottotitolo del dating-show italiano è Un Esperimento d’Amore, coerente con il mood del programma e con il suo scopo. I single metteranno in gioco il loro cuore e i loro sentimenti, ma non solo. Ci sarà infatti anche un montepremi niente male a fine percorso, pari a circa 200.000 euro (pensate che nella versione americana si arriva anche a un milione di dollari).

Luca Vezil e la sua prima volta da conduttore di un dating-game

Al timone dello show d’amore ci sarà Luca Vezil, content creator da 1 milione di follower su Instagram e già volto ambassador di numerosi brand di lusso. Stiloso, carismatico, affabile e amante dei viaggi e dell’amore, Vezil è stato selezionato per guidare Are You The One? Italia: per lui sarà una vera sfida, ma sembra essere già all’altezza dello show.

Come ormai tutti sanno, Luca Vezil è stato lo storico fidanzato dell’influencer e designer di gioielli Valentina Ferragni. La loro relazione è durata quasi 10 anni, dopo i quali, insieme, hanno scelto di prendere strade differenti. Nessuno avrebbe mai pensato che i due si sarebbero lasciati ma, come spesso accade, anche le coppie apparentemente perfette per vivere sempre insieme, possono lasciarsi.

Are You The One? Italia vi aspetta dal 15 febbraio 2023 su Paramount+: l’amore trionferà.