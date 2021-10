Il docu-reality Il Collegio è andato in onda per la prima volta a gennaio 2017. Il suo grande successo di pubblico gli ha consentito di essere confermato per altre cinque edizioni e martedì 26 ottobre avrà inizio la sesta. Valentina Comelli è una delle studentesse che fanno parte del cast de Il Collegio 6: scopriamo qualcosa su di lei, chi è, che carattere ha, quali sono le sue passioni.

Chi è Valentina Comelli

Valentina Comelli ha 15 anni e vive a Zone, una località della provincia di Brescia. Di sè dice di essere una “ragazza di montagna“.

I suoi genitori hanno un’azienda agricola, della quale, però, dice la mamma, Valentina non si interessa mai, tranne quando vuole farsi qualche selfie in mezzo al verde o con gli animali!

Valentina dice di essere una ragazza vivace e ammette di essere anche piuttosto permalosa di carattere.

Sua madre lo conferma, aggiungendo che è una ragazza dalla personalità piuttosto impegnativa. Dovrebbe essere fidanzata, perché nel suo profilo Instagram ci sono alcune foto in cui è insieme con il suo ragazzo.

Valentina Comelli e il suo look

Valentina Comelli porta i capelli lunghi e attualmente di colore rosa, ha gli occhi chiari, il suo look è casual-sportivo, abbastanza semplice, che la valorizza. Ama, però, spesso cambiare stile: a volte è più femminile, con toppini e pantacollant, altre volte indossa felpe, cappellini, pantaloni larghi.

Dai selfie che sono su Instagram, inoltre, vediamo che ha cambiato spesso il colore dei suoi capelli, quindi non solo rosa, ma anche neri, biondi.

Valentina nel collegio

Partecipare a Il Collegio è, sicuramente, un’esperienza forte per ogni tipo di personalità. Valentina Comelli, anche se ha un carattere complicato e difficile, è anche una ragazza piuttosto timida e, infatti, sua mamma è convinta che, una volta entrata, mostrerà inizialmente solo questo lato del suo carattere per, poi, però, sicuramente, scatenarsi.

Chissà se sentirà la mancanza del verde, della natura, della montagna e chissà come reagirà alle regole che le saranno imposte. Tra queste, va ricordato che c’è anche il taglio dei capelli e per lei potrebbe essere traumatico.

Quale lato del suo carattere le sarà più di aiuto durante il percorso scolastico, insieme con gli altri ragazzi? Da parte sua, Valentina dice che partecipare a Il Collegio sarà un modo per rendere sua mamma orgogliosa e fiera di lei.

Quello che accadrà, comunque, si potrà scoprire a partire da martedì 26 ottobre con la prima puntata de Il Collegio 6.

