Martedì 26 ottobre la data in cui inizia Il Collegio ed è la sesta edizione del programma e, come ogni anno, prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Il cast che viene selezionato comprende studenti da ogni città italiana.

Tutti si troveranno all’interno di un collegio per studiare e conseguire il diploma di licenza media, ma dovranno farlo seguendo delle regole ben precise.

La prima condizione che si troveranno ad affrontare è quella di vivere tutto il periodo della trasmissione in un anno diverso dall’attuale e che questa volta sarà il 1977. Il bello, quindi, starà nel vedere come ognuno di loro reagirà alle regole che saranno imposte, a cominciare da quella di dover indossare una divisa e di rinunciare ai cellulari.

Filippo Romano è lo studente de Il Collegio 6 che viene dalla Toscana: scopriamo tutto quello che è possibile sapere su di lui.

Chi è Filippo Romano

Filippo ha 14 anni, è nato a Scandicci e qui vive con i suoi genitori. Quello che di lui subito colpisce è il viso sorridente e comunicativo. Capelli scuri di media lunghezza e occhi castani, Filippo ha una simpatia innata.

Ha un bel sorriso stampato sul volto e un’espressione furbetta che potrebbe risultare molto fascinosa.

Tra l’altro, lui stesso ha detto di voler entrare ne Il Collegio anche per conoscere un’eventuale primo amore: ha voglia, insomma, di dare il suo primo bacio!

Dal punto di vista del look, Filippo Romano ha un modo di vestire originale e molto eclettico, insomma molto personale: si nota che, nonostante la giovane età, i suoi gusti sono già molto chiari e ben definiti.

Ama indossare degli abiti che non corrispondono allo stile tipico dei quattordicenni: è molto creativo e gli piace anche “brillare” indossando capi con paillettes.

Nel video della sua presentazione, ad esempio, indossa una camicia semi-trasparente di colore nero, ma con una fantasia floreale che spicca in primo piano e che gli consente di creare un look davvero unico! Troviamo, inoltre, tante paillettes anche sul suo cappello.

Filippo Romano ama gli anni Settanta

Sua mamma dice che è un ragazzo molto educato, quasi come se fosse di un’altra epoca. Quello che, però, caratterizza in modo particolare Filippo Romano è una sua passione ben precisa e che lo mette davvero in sintonia con questa edizione de Il Collegio.

Confessa, infatti, di amare tantissimo gli anni Settanta e la sua passione per quel periodo storico viene confermata anche dai suoi genitori. La trasmissione quest’anno avrà la sua ambientazione temporale proprio nel 1977 ed è, quindi, molto probabile che si sentirà davvero a casa all’interno del collegio o, comunque, non farà nessuna fatica a fare questo salto nel tempo.

Filippo è, soprattutto, un grande fan di uno degli attori che furono un vero mito di quel periodo e cioè il grandissimo John Travolta.

Per lui, quindi, entrare ne Il Collegio sarà come aprire magicamente la porta del tempo per poter realizzare il sogno di provare quella “febbre del sabato sera” di cui dice di soffrire!