Dopo il caos a Uomini e Donne, Biagio Di Maro ha rotto il silenzio e ha nuovamente spiegato la sua posizione. La cacciata di Maria De Filippi gli è dispiaciuta, ma ancora oggi crede di non dover chiedere scusa a nessuno.

Uomini e Donne: Biagio dopo il caos

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Biagio Di Maro ha parlato della sua cacciata dal programma. Il cavaliere si è detto dispiaciuto per quanto successo in puntata, tanto che è arrivato a comprendere la delusione che può aver provato Carla. Nonostante tutto, il simpatico napoletano crede di non dover chiedere scusa a nessuno.

Le parole di Biagio dopo la cacciata da Uomini e Donne

Biagio ha dichiarato:

“Mi rendo conto di partire a mille nelle frequentazioni, tra cene e attenzioni, ma di certo non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o ‘usarle’, che sia chiaro una volta e per tutte. Io sono fatto così, mi piace essere galante e, le assicuro, non pretendo nulla in cambio”.

Di Maro, a suo dire, non ha mai sfruttato le dame che ha conosciuto a Uomini e Donne. In un primo momento ha faticato a non paragonare le donne che incontrava alla defunta moglie, ma il lutto è ormai superato. “Franca sarà sempre mia moglie e la madre dei miei figli, ma è da tempo che sono pronto a ricominciare ad amare un’altra persona per quella che è, senza inutili confronti. Senza sperare di rivedere in lei Franca”, ha ammesso Biagio.

Biagio non chiede scusa a nessuno

Di Maro ha sottolineato che il suo percorso a Uomini e Donne è stato reso complicato anche da Tina Cipollari, che non l’ha mai compreso. Fortunatamente, i suoi figli e i familiari non hanno mai messo in dubbio il suo reale interesse nei confronti delle dame del parterre. Ha dichiarato: