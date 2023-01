La canzone di Shakira ha colpito anche Riccardo Guarnieri, che sembra averla usata per lanciare una frecciata alla ex Ida e ad Alessandro.

Uomini e Donne, Riccardo cita Shakira: la frecciata ad Alessandro e Ida

Ancora tensione tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne. I due sono diventati rivali d’amore quando hanno iniziato a contendersi il cuore di Ida Platano, che alla fine ha scelto Alessandro. La coppia è molto felice fuori dal programma, ma Riccardo sembra non aver digerito la scelta della sua ex fidanzata dopo il loro passato così importante. Il cavaliere del Trono Over ha rilasciato un’intervista al magazine della trasmissione, parlando proprio di Ida e Alessandro.

Ha anche lanciato una frecciata alla nuova coppia, citando la nuova canzone di Shakira, ma la risposta del nuovo compagno della Platano non ha tardato ad arrivare.

La frecciata di Riccardo e la risposta di Alessandro

Riccardo ha pubblicizzato la sua intervista per il magazine nel suo profilo Instagram. Come sottofondo ha scelto proprio BZRP di Shakira, la canzone in cui ha insultato il suo ex Gerard Piqué e si è paragonata ad una Ferrari e ad un Rolex.

La scelta di questa canzone ha subito fatto pensare che si trattasse di una frecciata alla nuova coppia. Alessandro Vicinanza, prendendo ispirazione dalla reazione di Piqué, ha deciso di rispondere, pubblicando una storia Instagram in cui indossa un Casio ed è a bordo di una Twingo. “Meglio un Casio originale piuttosto che un finto Rolex” ha scritto, per poi aggiuntere anche una foto in cui lui e Ida ridono insieme. La reazione di Riccardo è molto chiara, ma in molti si chiedono se Maria De Filippi provocherà Riccardo nella prossima registrazione tirando fuori l’argomento.