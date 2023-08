Scopriamo insieme i primi due nomi dei presunti nuovi tronisti di Uomini e Donne e quello della nuova opinionista. Ci sono grandi novità per questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: i nomi dei due presunti tronisti

L’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne è sempre più vicino. La data ufficiale è lunedì 11 settembre e questa nuova edizione sarà ricca di sorprese. In questi giorni inizieranno le registrazioni, con un po’ di anticipo visto che la data di inizio è stata anticipata di una settimana. Il pubblico è sempre più impaziente di conoscere i nomi dei nuovi protagonisti di questa edizione. Sul web iniziano a circolare le prime voci e sono emersi due nomi di presunti tronisti che sembrano essere quasi una certezza. Stiamo parlando di due volti noti nel mondo dei programmi di Maria De Filippi. Il primo è Alessio Campoli, che ha già preso parte al programma per ben due volte. Nel 2018 ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti, che lo aveva scelto. La loro storia era finita poco dopo la fine della trasmissione. Lo scorso anno, invece, ha corteggiato Lavinia Mauro, ma lei ha scelto Alessio Corvino. Secondo alcune voci, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia deciso di dare una nuova opportunità al giovane molto amato dal pubblico, questa volta affidandogli il trono.

L’altro nome è Fouad Elshafie, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il tentatore si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua vicinanza con Gabriela Chieffo, che è poi uscita dal programma con il fidanzato Giuseppe Ferrara. Fouad è piaciuto molto ai telespettatori, per questo potrebbe essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma presto potrebbe arrivare una conferma. Fouad potrebbe non essere l’unico volto di Temptation Island che arriverà a Uomini e Donne. Voci sempre più insistenti parlano della possibile partecipazione di Francesca Sorrentino in qualità di tronista. Non resta che attendere le prime registrazioni della trasmissione.

Uomini e Donne: la nuova opinionista

Grande novità a Uomini e Donne anche dal punto di vista degli opinionisti. A settembre ci sarà una nuova presenza, già conosciuta al pubblico. Maria De Filippi e la redazione avrebbero scelto Ida Platano come nuova opinionista della trasmissione. La donna è un volto storico del programma e nella scorsa edizione ha trovato l’amore grazie ad Alessandro Vicinanza, dopo la tormentata relazione con Riccardo Guarnieri. “Forse giovedì capiterà qualcosa…” ha dichiarato Ida Platano nelle sue storie su Instagram, rimanendo sempre un po’ misteriosa. Giovedì 24 settembre 2023 inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, per cui molti follower hanno interpretato le sue parole come una conferma delle voci che stanno circolando. Ida Platano sarà la nuova opinionista, ma non andrà a sostituire né Gianni Sperti né Tina Cipollari, che anche quest’anno sono stati confermati.