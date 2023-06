Sta per tornare l’attesissimo appuntamento con Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. L’edizione 2023/2024, in onda dal prossimo settembre, tornerà in televisione con tante novità. Quella che sta facendo maggiore scalpore tra gli utenti del web riguarda Tina Cipollari. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, infatti, l’opinionista potrebbe abbandonare il suo storico ruolo all’interno del programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tina Cipollari non sarà più opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha certo bisogno di presentazioni, protagonista indiscussa ormai da anni di Uomini e Donne. I suoi esordi risalgono al 2001 quando entra a far parte del programma come corteggiatrice. Fin da subito si è mostrata nei panni di una vamp, con abiti sensuali e provocanti ed i suoi iconici capelli cotonati biondo platino. Dotata di grande ironia, sincerità ed una personalità stravagante, ha conquistato il pubblico italiano fino a diventare tronista e poi opinionista, ruolo che ricopre ancora oggi. Durante l’ultima puntata di questa edizione, trasmessa venerdì 12 maggio, Tina Cipollari ha chiesto a Maria De Filippi se il suo ruolo nel programma fosse confermato. Tuttavia, nonostante la risposta positiva della conduttrice, sembrerebbe che l’opinionista potrebbe tornare nel programma con un ruolo ben diverso.

Uomini e Donne, Tina Cipollari abbandona il ruolo da opinionista

Dunque, in quale ruolo la vedremo? Secondo la rivista di gossip Blasting News, Tina Cipollari potrebbe abbandonare il ruolo da opinionista per diventare una dama del trono over. D’altronde, nel corso di questa stagione non sono mancati i cavalieri che hanno espresso più volte il loro interesse verso l’opinionista. Tina Cipollari ha alle spalle una vita sentimentale tumultuosa: la tragica morte del suo grande amore, il matrimonio finito con l’hairstylist Chicco Nalli, conosciuto proprio all’interno del programma e da cui ha avuto tre figli, ed una relazione terminata da poco con il ristoratore Vincenzo Ferrara. Ma ora sembrerebbe essere finalmente pronta a ritrovare l’amore. Chi sarà il fortunato che scenderà a corteggiare il volto più amato e chiacchierato di Uomini e Donne?

La nuova edizione di Uomini e Donne: dove vederla, quando inizia e tutte le novità

Come già anticipato, l’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne andrà in onda dal prossimo settembre su Canale 5. Come sempre, sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv. Le nuove puntate potrebbero vedere anche la cancellazione definitiva del trono classico o, in alternativa, di separarlo dal trono over. Non solo. Sui social continuano a girare rumors anche sul cast. Si parla di un possibile addio di Armando Incarnato, volto fisso da anni. Mentre sembrerebbe confermata la presenza di Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Al momento nessuna conferma o smentita. Siete curiosi? Non ci resta che aspettare…rimanete connessi per scoprire tutte le novità sulla prossima edizione di Uomini e Donne e sul ruolo che avrà Tina Cipollari.