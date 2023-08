Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, dalla data di inizio ai nuovi tronisti. Tutti i dettagli sull’amatissima trasmissione di Maria De Filippi, una tra le più seguite dal pubblico.

Uomini e Donne, le anticipazioni della nuova edizione: la data di inizio

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per iniziare. Manca davvero poco, meno di un mese, alla tanto attesa data di inizio, che è stata anticipata di qualche giorno. Con l’inizio delle registrazione, cresce la voglia di sapere le nuove anticipazioni e chi saranno i protagonisti di questa nuova stagione del programma di Maria De Filippi, sempre in grado di emozionare il pubblico. La data ufficiale della messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne è confermata per lunedì 11 settembre 2023. Nessuno slittamento sulla tabella di marcia, tanto che la trasmissione ha deciso di anticipare l’inizio di una settimana, visto che inizialmente la data prevista era il 18 settembre. L’ultima edizione andata in onda ha chiuso la stagione in anticipo. Il 12 maggio 2023, dopo mesi di emozioni, litigi, amori e storie che hanno appassionato il pubblico. In realtà, il destino delle coppie nate nella scorsa edizione non è stato dei migliori, nonostante l’inizio promettente. Alcune coppie sono già scoppiate, sorprendendo e deludendo i fan della trasmissione. Tra meno di un mese, l’11 settembre, inizierà una nuova appassionante edizione di Uomini e Donne, tutta da scoprire.

Anche la prima registrazione è stata anticipata. La data prevista era il 30 agosto, ma vista la settimana di anticipo della messa in onda, sono state adattate anche le registrazioni. La prima è prevista tra il 24 e il 25 agosto. Questo significa che mancano pochissimi giorni per scoprire i primi dettagli e conoscere i nuovi tronisti.

Uomini e Donne, le anticipazioni della nuova edizione: i nuovi possibili tronisti

Alcune voci sul web vorrebbero Francesca Sorrentino come tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. La ragazza è stata apprezzata dai telespettatori per la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Manuel Maura. Lei potrebbe essere una delle nuove troniste di questa stagione, visto che ora è single. Secondo le voci sarebbe stata invitata proprio da Maria De Filippi, per darle un’occasione di un nuovo inizio. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione. Oltre a Francesca, stanno circolando anche diversi nuovi nomi sui possibili tronisti della nuova edizione. Si è parlato degli ex tentatori di Temptation Island 2023, Fouad Elshafie e Davide Blanda, e si è fatta sempre più insistente la voce sulla possibile presenza di Alice Berisciani, già conosciuta come corteggiatrice di Federico Nicotera. Un altro nome è quello di Vittoria Egidi, un’altra ex protagonista di Temptation Island, e sono stati citati anche gli ex corteggiatori Carlo Alberto Mancini, Andrea Foriglio e Carola Carpanelli, la scelta di Federico Nicotera, fresca di rottura e molto amata dal pubblico.