Il dating show più famoso d’Italia ritorna a settembre con una nuova edizione. Uomini & Donne di Maria De Filippi è prontissimo a tornare in scena ed è pronto a farlo con alcune interessanti novità in cantiere. Sebbene si sia conclusa da poco l’ultima edizione, già gli autori stanno pensando alla nuova: alla scoperta delle anticipazioni.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla nuova edizione

A quanto pare in casa Mediaset i lavori sono già in corso. La nuova edizione di Uomini & Donne, capitanata come da tradizione da Maria De Filippi, porterà con sé una ventata di novità. In realtà più che novità si tratta di un ritorno alle origini, dato che le anticipazioni parlano di un cambio studio e di un back to the past per quanto riguarda le modalità di messa in onda.

Le registrazioni della nuova edizione partiranno verso fine agosto 2023 e la messa in onda partirà verso (ed entro) le prime due settimane di settembre 2023.

Oltre allo studio, che dopo l’emergenza da Covid 19 sarà differente rispetto a prima, pare che il trono classico e il trono over torneranno a essere divisi, come le vecchie edizioni. Il pubblico, quindi, non vedrà più i due troni messi insieme, ma cercherà di riportare l’ordine classico del programma. Non è ancora detto ciò, dal momento che la formula “mista” ha funzionato particolarmente bene e la stessa Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notare che tale modalità è piaciuta al pubblico ed è stata abbastanza semplice da gestire.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla nuova edizione: post Covid si torna alla normalità

I fan di Uomini & Donne si erano abituati a un nuovo modo di vivere la messa in onda del programma. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, infatti, lo studio di Maria De Filippi si era riempito di separatori in plexiglass volti a garantire la sicurezza di tutte le persone presenti, ma soprattutto aveva visto una drastica diminuzione del pubblico. Le anticipazioni sulla nuova edizione parlano però di un cambio di rotta in tale senso: Uomini & Donne potrebbe tornare alla normalità? I fan non perdono la speranza e sicuramente ritrovare uno studio senza plastica, senza distanze di un metro e vuoto di pubblico sarà una bella ventata di aria fresca e di leggerezza in più.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla nuova edizione: sui tronisti ancora tutto tace

Per parlare con certezza di tronisti e di troniste bisognerà attendere ancora un po’. Le anticipazioni della nuova edizione di Uomini & Donne hanno già lasciato trapelare diverse informazioni utili al format in sé, ma ancora su chi effettivamente si andrà a sedere sui troni, non si conoscono dettagli.

Per ora il pubblico dovrà “accontentarsi” di piccole anteprime, ma altrettanto interessanti. Se davvero a partire da settembre 2023 Uomini & Donne dirà addio alle distanze e ai separatori di plastica, il passo avanti in fatto di emergenza e sicurezza sarà stato compiuto.

Su tutto il resto si attendono ovviamente aggiornamenti, ma Maria De Filippi è già pronta a guidare il programma.