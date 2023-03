Il catalogo di Netflix sta per essere aggiornato: è infatti in arrivo una nuova serie comedy con Robert Lowe come protagonista. Il titolo è Unstable e le aspettative sono già altissime.

Unstable: quando esce la serie comedy su Netflix? Ecco la data ufficiale

Ormai non c’è più molto da aspettare. La nuova serie comedy Unstable arriverà su Netflix il prossimo 30 marzo 2023. Per potere prendere tranquillamente visione della serie bisogna essere iscritti alla piattaforma streaming. L’uscita di Unstable è prevista per il 30 marzo 2023 in tutti i Peasi in cui è attivo il servizio, Italia ovviamente compresa.

Di che cosa parla Unstable? La trama della serie-tv

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie molto ammirato, sicuramente eccentrico e decisamente molto narcisista. Il suo lavoro punta a trasformare il mondo in un posto migliore e il suo impegno in questo senso è ammirabile. Che cosa dire, però, della sua sfera emotiva? Nulla di così buono, in realtà. Suo figlio Jackson Dragon è esattamente il suo opposto, ma sarà fondamentale per risollevare il padre dai problemi. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Conflitti tra padre e figlio, famiglia e lavoro messi in discussione per una trama avvincente e coinvolgente: Unstable non vi deluderà.

Sul sito ufficiale di Netflix, per chi ancora non lo avesse fatto, è disponibile il trailer ufficiale della stagione numero uno, grazie al quale si può avere una veloce anteprima del mood della serie comedy.

Il cast di Unstable

Non tutti forse ancora lo sanno, ma i protagonisti della nuova serie comedy Netflix Unstable, sono realmente padre e figlio. Si tratta infatti di Robert Lowe e suo figlio John Owen Lowe, che nella serie interpretano rispettivamente Ellis Dragon e Jackson Dragon.

Il resto del cast, invece, è formato da:

Sian Clifford

Rachel Marsh

Fred Armisen

JT Parr

Aaron Branch

Emma Ferreira

Tom Allen

Unstable è una realizzazione di Rob Lowe, John Owen Lowe e Victor Fresco. Un’idea nata direttamente da padre e figlio, che decidono di salire sul set insieme interpretando un padre e un figlio alle prese con le emozioni, gli scontri e le classiche dinamiche che spesso e volentieri accomunano tantissime persone.

Quello di Unstable sarà un racconto divertente (il genere è infatti comedy), ma questo non significa che non toccherà la profondità che si innesca nel rapporto padre-figlio. In modo particolare, Unstable cercherà di fare fronte alle emozioni e ai vari “conflitti” che possono nascere a causa di una personalità ingombrante come quella del padre Ellis Dragon. Da una parte i lati positivi per quanto riguarda il lavoro, dall’altra parte i lati negativi che tale personalità può riversare nei confronti della famiglia e del figlio in questo caso. Un pregio e un limite, una lotta continua, qualcosa che vive spesso all’interno delle famiglie.

Il 30 marzo 2023 si avvicina e la nuova serie comedy con Robert Lowe e suo figlio John non vede l’ora di strappare qualche risata e qualche attimo sì di leggerezza, ma anche di grande e profonda verità.