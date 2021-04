Glitter, ,nude, rosso, motivi geometrici e margherite a go-go: le unghie per la primavera estate 2021 sono super variegate e con diverse fantasie.

Unghie primavera estate 2021

Si passa dalle tenui sfumature del nude alla passione del rosso. La nail art per la primavera estate 2021 è veramente variegata.

Difficile non trovare qualcosa di perfetto per il proprio stile tra le tendenze più in voga.

I colori degli smalti tra cui scegliere sono infiniti e gli accostamenti permettono di creare effetti bellissimi. Per quanto riguarda la lunghezza a farla da padrone saranno le unghie medio-corte. Riaperture e chiusure di onicotecniche ed estetiste non sono ancora certe e proprio per questo è consigliabile mantenere una lunghezza non esagerata.

Ecco quindi le tendenze più cool da cui trarre ispirazione per la propria nail art.

Glitter

La super tendenza per le unghie della primavera estate 2021 sono i glitter. Manicure luminosa, appariscente, che si fa notare. Non importa il colore, ciò che conta è la brillantezza.

Nude

Per chi invece ama la sobrietà anche nella nail art, le unghie color nude sono sempre una certezza. Si passa dai toni più rosati a quelli beige, ma sempre all’insegna dell’eleganza. Perfette anche per la manicure da sposa.

Rosso profondo

E chi l’ha detto che il deep red è un colore tipicamente autunnale? Per la primavera estate 2021 è uno degli smalti più di moda. Perfetto da indossare con outfit monocolore per dare un tocco in più al look.

Motivi geometrici

Ispirazioni astratte, accostamenti cromatici forti e uso di colori molto accesi. Una delle nail art più richieste è quella formata da motivi geometrici. Via libera quindi a linee definite, sezioni rettangolari o quadrate, nelle quali giocare con gli abbinamenti di colori.

Margherite

Tra le decorazioni floreali, quelle più in voga sono sicuramente le margherite. Da realizzare su una base nude oppure su uno sfondo colorato. Per un effetto super romantico optare per toni pastello come il lilla, l’azzurro tenue, il giallo delicato e il verde.