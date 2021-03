Se per l’inverno passato, la moda nails imponeva colori audaci e decisamente dark come il nero, il bordeaux, il viola vinaccia, ecc. Per la nuova stagione, le tonalità si fanno più chiare e luminose, pronte ad aprire le porte alle belle giornate di sole e di luce.

Vediamo qui di seguito tutte gli smalti di tendenza per la primavera 2021.

Smalti tendenza primavera 2021

Già la scorsa estate avevamo visto tonalità chiare, tendenti ai colori pastello, esibirsi sulla maggior parte delle unghie femminili. E la novità ci era piaciuta tantissimo! Anche per le più scettiche, l’idea di replicare più colori su una stessa mano era geniale e molto cool. Ecco, la stessa cosa accade per la primavera estate di quest’anno!

I nail look puntano su tonalità nude, dai toni delicati e appunto che richiamano la vasta gamma dei colori pastello come il rosino, l’azzurrino, il beigiolino, il verdino, ecc.

Del resto, come dargli torto: la primavera è da sempre sinonimo di nuance luminose e delicate, brillanti e neutre. Quindi, perché non replicarle anche sulle mani?

Ma non è finita qui. Per chi ha più carattere e ama sfoggiare anche nelle unghie una personalità grintosa, ci sono diverse proposte come l’intramontabile rosso passione, declinato in versione ancora più stilose come cangiante e con glitter. Oppure il rosso lampone e il giallo acceso, definito da Pantone il colore dell’anno.

Insomma, c’è come sempre l’imbarazzo della scelta. Quindi, non resta che scegliere il colore che più ci piace e partire!

Smalti nude

Partiamo dalle tonalità più semplici e minimali possibile, quella della gamma cromatica del nude. L’ideale per chi non ama osare, per chi vuole avere le mani sempre ben curate e in ordine, ma senza dover eccedere nei colori. O per chi ama l’eleganza e la raffinatezza, queste sono le nuance più indicate. E ancora, per chi vuole rimanere in sintonia con il mood della primavera. Insomma, rosa pastello, cipria, pesca sono i colori di tendenza e donano alle unghie un’aria soft, delicata e molto sofisticata. Belle anche nella versione metal o magnetica.

Palette dei rosa

I rosa non sono solo delicati, ma possono essere anche accesi, forti e grintosi. Pensate al lilla, al lampone, ai colori cangianti e pieni di riflessi. Quale scegliete? Indicato soprattutto per chi vuole sempre rimanere nella cerchia “dei sobri ed eleganti” senza però rinunciare ad un tocco più cool e di carattere.

Paletti dei verdi e degli azzurri

Se invece siete già proiettate col pensiero al mare, all’ambiente marino, perché non provare una nail sui toni dei verdi e degli azzurri? Decisamente freschi, brillanti, primaverili, l’ideale per dare un tocco vivace e brioso a questo periodo. Potete optare per una tinta unita su tutta la mano oppure per una nail ombrè.

Smalto giallo

E infine, perché non provare e osare con il colore dell’anno, il colore più brillante e vivace per eccellenza? Ovvero il giallo: sceglietelo nella versione giallo limone per le carnagioni più rosate e in quella più calda per le carnagioni dorate. Scegliete la tinta unita oppure se è un po’ troppo anche per voi più estrose, optate per una French manicure con dettaglio giallo.