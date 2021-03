Dal nude al bianco, passando per il rosa, il grigio e l’effetto baby boomer: le unghie perfette per la sposa 2021.

Unghie sposa 2021: le idee

Sono tanti i dettagli a cui una sposa deve pensare per rendere la giornata del matrimonio perfetta.

Tra di essi non può sicuramente mancare la manicure.

Prima di pensare a che smalto indossare è però indispensabile rendere le mani perfette, morbide, senza antiestetiche pellicine. Visti i tempi, è possibile farlo anche a casa , seguendo alcuni piccoli passaggi che permettono di avere delle mani pronte per portare lo smalto. Gli strumenti chiave sono una forbice con punte molto fini, una lima e una crema idratante.

Una volta ottenute della mani morbide e curate, si può procedere con lo smalto.

Seguire le tendenze del momento è sicuramente una buona idea, ricordandosi però che solitamente il giorno del matrimonio sarebbe meglio evitare manicure super pazze e vistose.

Sia che ci si rechi da un’onicotecnica (cosa super consigliabile, soprattutto in un giorno così speciale), sia che si desideri procedere a casa, innanzitutto è bene scegliere se tenere le proprie unghie naturali, applicare il semipermanente, il gel o l’acrilico. La scelta è assolutamente personale ed è dettata dai gusti di ognuno.

Sicuramente l’acrilico e il gel sono molto più duraturi e resistenti rispetto all’unghia naturale.

Una volta scelta la tecnica, è giunto il momento di selezionare il colore perfetto: ecco qualche idea da cui trarre ispirazione.

Nude

Un po’ come il make-up, la manicure perfetta per la sposa che vuole essere super chic è quella nude, con un effetto super naturale. Il finish lucido crea un punto luce che si noterà sicuramente anche nelle foto. Un finish matte è invece sicuramente meno visibile, ma comunque perfetto per l’occasione.

Bianco

C’è chi pensando al matrimonio ha in mente un solo e unico colore: il bianco. Perché allora non colorare anche le unghie di questo colore? Le possibilità sono infinite: si passa dai bianche lattiginosi, a quelli più caldi, per finire con le tonalità fredde e ghiaccio. Ricordarsi di abbinare il bianco al vestito è indispensabile, per non rischiare di fare accostamenti troppo azzardati e antiestetici.

Rosa

Caldo, freddo, intenso o pastello. Il rosa è un altro colore perfetto per la manicure nel giorno del proprio matrimonio. Sta benissimo sia con un vestito bianco, ma anche con le tonalità colorate più tenui. Un tocco glam e di classe potrebbe essere quello di abbinare il rossetto della stessa sfumatura.

Grigio ghiaccio

Un colore ancora molto sottovalutato soprattutto per quanto riguarda la manicure è sicuramente il grigio. In realtà si tratta di una nuance estremamente elegante, perfetta per il grande giorno.

Baby boomer

Le appassionate di nail art non potranno farsi mancare nel giorno del loro matrimonio delle unghie a fantasia baby boomer. L’effetto sfumato dai toni nude, lattiginosi e rosati sarà fine ed elegante allo stesso tempo. L’ideale per questo tipo di manicure è avere unghie in gel.