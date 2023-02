Una Voce per San Marino 2023: chi andrà all’Eurovision?

La sera del 25 febbraio si è svolta la finale di "Una Voce per San Marino" per determinare chi rappresenterà la piccola repubblica all'Eurovision Song Contest 2023.

La sera del 25 febbraio si è svolta la finale di “Una Voce per San Marino”, la selezione nazionale che determina il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool il prossimo maggio. La lunga e intensa selezione, iniziata nel 2022, ha visto numerose selezioni e semifinali prima di giungere alla finalissima.

La competizione ha visto la partecipazione di numerosi artisti noti anche nella scena musicale italiana, tutti alla ricerca di un posto nel festival musicale più importante d’Europa. Durante la finale, si sono esibiti ospiti come Al Bano e i Miodio, rappresentanti di San Marino all’Eurovision nel 2008.

L’anno scorso, il rappresentante della piccola repubblica era stato Achille Lauro. Quest’anno, ben 22 artisti si sono sfidati per conquistare la vittoria.

Continua a leggere l’articolo per scoprire il vincitore di questa edizione!

San Marino Eurovision 2023: tutti e 22 i partecipanti

La finale, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, con Al Bano presidente della giuria di esperti, è stata trasmessa su San Marino Rtv dal teatro Nuovo di Dogana “Auditorium Little Tony”.

Ecco i 22 finalisti con le loro canzoni.

Alfie Arcuri – Collide Deborah Iurato – Out of Space Deshedus – Non basterà Edoardo Brogi – Due punti sull’equatore E.E.F. – Something for You Eiffel 65 – Movie Star Ellynora – Mama Told Me Iole – Sui Tetto Del Mondo Kida – Stessa Pelle Le Deva – Fiori Su Marte Lorenzo Licitra – Never Give Up Mate – Prisma Mayu – C’è qualcosa in me che non funziona NeVRuZ – L’alieno Piqued Jacks – Like An Animal Roy Paci – Tromba Ronela – Salvaje Simone De Biagi – Catching Memories Thomas – 23:23 Tothem – Sacro e profano Vina Rose – Oblivious Xgiove – Fuoco e benzina

Chi sono i vincitori?

I Piqued Jacks, quartetto indie-rock toscano, hanno vinto la seconda edizione di “Una Voce per San Marino”. La loro canzone, “Like an animal“, li ha quindi fatti diventare i rappresentanti della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio, dove ci sarà ovviamente anche Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023 con “Due vite”.

Le Deva con “Fiori su Marte” e i XGiove con “Fuoco e benzina” si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. In finale c’erano in realtà 21 concorrenti, perché il sammarinese Simone De Biagi ha dovuto ritirarsi a causa di un mal di gola. Tra gli altri partecipanti figuravano anche artisti noti come gli Eiffel 65, il popolare gruppo eurodance italiano formato da Jeffrey Jey e Maury Lobina, che hanno raggiunto il quinto posto con “Movie star”. Inoltre il trombettista e cantante Roy Paci, la cantautrice Deborah Iurato, vincitrice di una edizione di “Amici” e terza a Sanremo 2016 in coppia con Giovanni Caccamo, e Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017 davanti ai Maneskin.