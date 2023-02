L’Eurovision Song Contest 2023 ha sorteggiato ufficialmente le due semifinali. Anche il logo è stato reso pubblico: un’immagine che si crea su uno sfondo dei colori della bandiera ucraina, il blu e il giallo, proprio per ricordare il Paese vincitore dell’edizione passata.

L’edizione 2023 si svolgerà a Liverpool: scopriamo meglio alcuni dettagli.

Eurovision Song Contest 2023: tutti i dettagli

La 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgerà presso la Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito, dopo che l’Ucraina vincitrice dell’edizione precedente è stata dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa dell’invasione russa nel territorio ucraino.

I Paesi partecipanti all’Eurovision Song Contest 2023 saranno 37 e le date ufficiali dell’evento saranno il 9, l’11 e il 13 maggio 2023.

A condurre il grande evento ci saranno AJ Odudu e Rylan, gli stessi che si sono occupati del sorteggio dei paesi per determinare in quale semifinale gareggeranno.

Eurovision Song Contest 2023: il programma delle due semifinali

La prima semifinale andrà in onda martedì 9 maggio 2023 alle ore 21:00.

Per la prima metà dello spettacolo si esibiranno:

Croazia – HRT

– HRT Irlanda – RTÉ

– RTÉ Lettonia – LTV

– LTV Malta – PBS

– PBS Norvegia – NRK

– NRK Portogallo – RTP

– RTP Serbia – RTS

La seconda metà dello spettacolo, invece, vedrà l’esibizione di:

Azerbaigian – İctimai

– İctimai Repubblica Ceca – ČT

– ČT Finlandia – YLE

– YLE Israele – IPBC/Kan

– IPBC/Kan Moldavia – TRM

– TRM Paesi Bassi – AVROTROS

– AVROTROS Svezia – SVT

– SVT Svizzera – SRG / SSR

La seconda semifinale ci sarà invece giovedì 11 maggio 2023, sempre alle ore 21:00.

Nella prima metà dello spettacolo si esibiranno:

Armenia – AMPTV

– AMPTV Belgio – VRT

– VRT Cipro – CyBC

– CyBC Danimarca – DR

– DR Estonia – ERR

– ERR Grecia – ERT

– ERT Islanda – RÚV

– RÚV Romania – TVR

Nella seconda metà dello show, invece, sarà il turno di:

Albania – RTSH

– RTSH Australia – SBS

– SBS Austria – ORF

– ORF Georgia – GPB

– GPB Lituania – LRT

– LRT Polonia – TVP

– TVP San Marino – SMRTV

– SMRTV Slovenia – RTVSLO

Eurovision Song Contest 2023: il logo e lo slogan del grande evento musicale

Lo slogan dell’Eurovision Song Contest 2023 è United By Music; il riferimento riguarda la collaborazione tra Regno Unito, Ucraina e Liverpool, e lo scopo è proprio quello di unire tutto il mondo attraverso l’incredibile potere che ha la musica. L’unione è il fil rouge della 63esima edizione, in vista del futuro e in ricordo del valore iniziale del music contest: unire attraverso le note.

Il logo dell’Eurovision Song Contest 2023 si ispira ai colori della bandiera dell’Ucraina e ai colori della bandiera del Regno Unito. Da una parte il Paese vincitore dell’ultima edizione, dall’altra il Paese ospitante il grande evento. Il tema grafico del logo si ispira all’immagine di un elettrocardiogramma, in grado di produrre una sequenza di cuori uno dentro l’altro . Ogni cuore risponde al ritmo del suono, illustrando metaforicamente il battito del cuore di ogni singolo spettatore e di ogni singolo partecipante al concorso. La musica unisce, la musica fa battere il cuore del mondo: impossibile non essere coinvolti, come impossibile non emozionarsi.

Il lavoro artistico del logo è il frutto di una collaborazione tra lo studio creativo ucraino Starlight Creative e l’agenzia Superunion del Regno Unito. L’unione fa la forza, anche nel caso della creatività.