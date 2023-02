I Maneskin tornano a Sanremo 2023: look Gucci per la rock band

Il ritorno dei Maneskin a Sanremo 2023 non poteva essere più rock: la band più celebre del momento è salita sul palco e ha sfoggiato look Gucci pitonati

Erano attesi e finalmente sono arrivati: nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023 i Maneskin hanno suonato sul palco che li ha resi vincitori nel 2021. Il loro successo è mondiale, le vendite e gli ascolti sono alle stelle, ma i Maneskin amano l’Italia con tutto il cuore.

D’altronde, è proprio l’Italia che li ha lanciati.

Rock, audaci e come sempre sorprendenti, la rock band romana ha suonato sul palco con stile, letteralmente.

I Maneskin tornano a Sanremo: i look sono coordinati

La rock band italiana più famosa al mondo è tornata a casa: i Maneskin entrano all’Ariston direttamente dalla platea, che non manca di entusiasmo nell’accoglierli in sala. Amadeus li ha invitati e loro, con onore e tanta felicità, hanno accettato l’invito.

Salgono sul palco più carichi che mai e per l’importante occasione scelgono degli outfit coordinati, perfetti per la loro personalità audacemente rock. Il brand scelto è naturalmente Gucci, che ormai da anni segue la band con affetto, sempre impeccabile a livello di stile e di personalità. Accompagnati dal grande chitarrista Tom Morello I Maneskin si esibiscono in un medley energetico, in cui si incontrano alcuni dei brani di maggiore successo.

È il caso di Zitti e buoni (canzone con la quale vinsero il Festival nel 2021), I wanna be your slave, The loneliest e Gossip, uno degli ultimi singoli da loro lanciato.

Gli outfit rispecchiano la loro energia e la loro costante voglia di uscire dagli schemi, ma con gusto. A fare da sfondo ai 4 look c’è il nero, tonalità perfetta ed elegante per Sanremo. Ed è proprio il nero a colorare i 4 completi composti da pantaloni a zampa e micro giacche per gli uomini, mentre Victoria il nero tinge un body sensuale abbinato a collant velate.

Nonostante il nero sia il colore predominante di tutti e 4 gli outfit, i completi dei Maneskin si caratterizzano anche per degli originali inserti di stampa pitone, che appaiono in qua e in là su alcune parti degli abiti. Colletti, reggiseno, polsini o decorazioni sugli stivali di Vic: insomma, lo stile rock non poteva non essere mostrato.

Un’esibizione che ha lasciato tutti senza fiato e che ha acceso gli animi rock anche del pubblico in sala. Forse un po’ di adrenalina vera ci voleva e i Maneskin non vedevano l’ora di portarla su quel palco tanto importante. Lo spettacolo è stato assoluto e loro, con il divertimento di chi è giovane e vive con la consapevolezza di emozionare, hanno fatto di tutto per riuscire nell’intento. Considerate le reazioni in sala, l’obiettivo è stato raggiunto.

Anime glam rock, uno stile che nel corso degli anni, sin dai tempi di X-Factor, ha subito numerose variazioni, diventando sempre più circoscritto e funzionale. La collaborazione con Gucci è stata per i Maneskin una vera manna dal cielo, in particolare si ricordano con stile le mise proposte dall’ex direttore artistico della maison fiorentina, Alessandro Michele.

Quale altra tappa raggiungeranno i 4 giovani rock? Per ora si godono il successo e ripartono in tour alla conquista di un’altra parte del globo.