Un passo dal cielo è una fiction molto amata dal pubblico. Una storia molto appassionante, con location incantevoli, un ottimo cast e anche una bellissima colonna sonora.

Un passo dal cielo: la sigla della sesta stagione



La settima stagione di Un passo dal cielo andrà in onda questa sera, giovedì 30 marzo, in prima serata su Rai 1. Nell’attesa di scoprire le nuove puntate, facciamo un passo indietro, per immergerci nella colonna sonora della stagione precedente. La fiction Rai prodotta da Lux Vide ha subito moltissimi cambiamenti nel corso delle stagioni, a partire dal cast, passando per le location, fino ad arrivare alla colonna sonora. La sesta stagione di Un passo dal cielo ha ottenuto una nuova sigla, due bellissimi brani che aprivano e chiudevano ogni puntata. Una colonna sonora che ha visto un’importante collaborazione tra il maestro Andrea Guerra e una delle voci italiane più belle, ovvero quella di Chiara Galiazzo. Nel 2021 la cantante aveva condiviso sui suoi profili social un teaser in cui svelava un pezzetto della sigla, con alcune immagini della registrazione in studio.

Ad aprire ogni episodio della sesta stagione della fiction Rai è stato il brano Free Your Heart, composto e strumentato da A.Guerra, G.Giombolini, E. Giorgetti, B.A. Pierotti, M. Von Burer, e interpretato dalla bravissima Chiara Galiazzo, insieme al giovane cantante umbro Ermanno Giove, voce già protagonista delle precedenti colonne sonore della serie. A chiudere gli episodi della sesta stagione di Un passo dal cielo è stato il brano Feel Alive, anche questo scritto e composto da A.Guerra, G.Giombolini, E. Giorgetti, B.A. Pierotti, M. Von Burer, ed interpretato da Chiara Galiazzo ed Ermanno Giove. Il brano riprendeva il testo di If I Could, colonna sonora delle precedenti stagioni.

La tracklist completa della colonna sonora di Un passo dal cielo



La musica è molto importante. Quando lo spettatore segue una fiction, una serie tv o un film, ama ascoltare le canzoni scelte, che spesso danno una maggiore atmosfera e un maggiore significato alle scene.

La tracklist completa, con tutti i brani della colonna sonora originale della fiction Un passo dal cielo, e composta da:

Free Your Heart – Andrea Guerra, Ermanno Giove, Chiara Galiazzo On a Fiery Night – Andrea Guerra, Luca Chikovani If I Could – Feel Alive – Andrea Guerra, Chiara Galiazzo Dream – Andrea Guerra, Ermanno Giove Hold True – Andrea Guerra, Chiara Galiazzo Tame Your Fears – Andrea Guerra, Ermanno Giove I Guardiani (Interlude) – Andrea Guerra Lone Hearted Soul – Andrea Guerra, Luca Chikovani Drift Alone – Andrea Guerra, Ermanno Giove 10.If I Could – Andrea Guerra, Ermanno Giove 11.Pull Me – Andrea Guerra, Chiara Galiazzo 12.Another Dream World – Andrea Guerra, Chiara Galiazzo 13.I Guardiani (Ending) – Andrea Guerra

Per quanto riguarda la colonna sonora della settima stagione, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da questa sera, giovedì 30 marzo, non ci sono ancora molti dettagli. Non sappiamo ancora quante novità musicali verranno introdotte, per cui non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire anche la nuova colonna sonora.