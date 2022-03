I fan di Un passo dal cielo, la fiction trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai, sono stati colti a sorpresa dalla notizia dell’abbandono del protagonista della serie arrivata ormai alla sua settima stagione: Daniele Liotti lascia il cast. Ecco tutto quello che sappiamo.

Un passo dal cielo 7: Daniele Liotti lascia il cast

Ad annunciarlo è stata la stessa direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che in un’intervista ha parlato di alcuni cambiamenti per questa e altre serie di cui si occupa la Rai. Cambiamenti appunto, a cui sarà soggetta anche la settima stagione di Un passo dal cielo, tra cui uno molto importante: l’addio del protagonista della serie. Una notizia che, per i fan più appassionati, arriva come un fulmine a ciel sereno.

Dopo la conclusione della sesta stagione infatti, lo stesso Liotti aveva accennato alla possibilità di un nuovo capitolo, poiché sia la Rai sia Lux Vide (la società di produzione che ha messo la firma sullo show) ne erano rimasti entusiasti dai risultati, ma per quanto riguardava la sua partecipazione non poteva sbilanciarsi, non essendogli ancora arrivata alcuna comunicazione.

Il secondo addio per i telespettatori

Non è la prima volta che i telespettatori sono costretti a dire addio ad uno dei protagonisti di Un passo dal cielo. Sul finire della terza stagione infatti a lasciare la serie era stato il protagonista con cui lo show aveva fatto il suo primo debutto, ovvero Terence Hill, che vestiva i panni di Pietro Thiene.

All’attore che recentemente dopo ben 22 anni ha anche passato il testimone di Don Matteo a Raoul Bova, all’inizio della quarta stagione era subentrato proprio Daniele Liotti, che ha invece vestito i panni di Francesco Neri per tre stagioni. Adesso tocca proprio a Liotti passare il testimone e sembra proprio che ci sia già un nome pronto a sostituirlo.

Le anticipazioni della settima stagione e dove eravamo rimasti

Nel frattempo sono anche trapelate le prime anticipazioni della settima stagione di Un passo dal cielo. Secondo quanto svelato sempre dalla direttrice Maria Pia Ammirati infatti, sembra che la serie di stampo giallo-poliziesco che vede al centro le vicende del Corpo forestale di San Candido, in Alto Adige, punterà ancora di più l’attenzione su tutte quelle che sono le tematiche ambientali.

Anche se non si hanno ancora conferme ufficiali a riguardo, sembra inoltre che Daniele Liotti sarà sostituito da Giusy Buscemi, già nel cast come Manuela Nappi, la sorella del vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, che inizialmente ha una relazione con il nipote di Pietro Thiene ma che nella sesta stagione è in procinto di sposare il fidanzato Antonio. Nozze che la stessa poi annullerà spaventata da alcuni atteggiamenti dell’uomo.

Non si hanno invece ancora notizie per quanto riguarda la data d’uscita di Un passo dal cielo 7. Anche se non si ha un giorno preciso però, si pensa che probabilmente occuperà i palinsesti Rai tra la fine del 2022 e l’inizio 2023. Non ci resta che attendere ancora un po’ quindi, per avere altri dettagli a riguardo.