Giovedì 30 marzo 2023 la Rai accoglierà nuovamente la nota serie-tv Un passo dal cielo, arrivata alla sua settima stagione. In arrivo in prima serata su Rai 1 la fiction non vede l’ora di riprendere il suo racconto e di coinvolgere il suo grande pubblico: alla scoperta delle anticipazioni della prima puntata.

Un passo dal cielo 7: quando e dove va in onda la prima puntata della serie-tv

Tutto è pronto: la prima puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda giovedì 30 marzo 2023. La famosa serie-tv farà il suo debutto stagionale in prima serata e lo farà come sempre su Rai 1, a partire dalle 21:25. Per chi non lo sapesse, la prima puntata di Un passo dal cielo 7 è già attualmente disponibile su Rai Play e quelle a seguire saranno disponibili ovviamente anche e sempre sulla piattaforma.

Le anticipazioni della prima puntata di Un passo dal cielo 7

La settima stagione di Un passo dal cielo è prossima al debutto e sono già numerosissime le domande riguardo ciò che accadrà. Se vi stavate chiedendo se ci sono già delle piccole (ma importanti) anticipazioni, la risposta è “sì”.

La prima puntata di Un passo dal cielo 7 si intitolerà L’uomo degli orsi e avrà come special guest assoluto l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich.

Nella prima puntata vedremo Manuela tornare a San Vito per scoprire che cosa si nasconde dietro la morte della sua amica Roberta. Quest’ultima era la moglie di Gregorio Masiero, noto scultore del posto. Una volta arrivata, Manuela si trova coinvolta in un’indagine con suo fratello Vincenzo e in questa circostanza conosce Nathan, un uomo dall’aria misteriosa e dall’animo selvaggio che vive nella foresta. Ci sarà anche Luciano Paron, allevatore temuto che tiene sottomano l’intera valle.

Nel frattempo, Vincenzo si divide tra la sorella che fatica a riconoscere e la compagna Carolina. Questa, donna imprenditrice, riceverà un’offerta professionale e del tutto inaspettata ma soprattutto imperdibile dal grande e unico Joe Bastianich, la guest star della prima puntata.

Un passo dal cielo 7: nuovi personaggi e natura come sempre in primo piano

Da sette stagioni a questa parte è sempre la natura a fare da sfondo alla serie-tv Un passo dal cielo. A maggior ragione adesso, Un passo dal cielo 7 ha voluto toccare con mano i vari problemi legati all’ambiente e al cambiamento climatico, come la siccità, vissuta in carne e ossa dagli stessi attori e dalle stesse attrici proprio durante le riprese.

Ad ogni modo, la settima stagione vede l’ingresso sia di nuovi personaggi, ma vede anche diversi ritorni importanti. Ci sarà il grande ritorno di Manuela Nappi (interpretata da Giusy Buscemi) e di Nathan (interpretato da Marco Rossetti), colui che nella serie sarà chiamato “uomo degli orsi” (stesso titolo della prima puntata). Nelle otto puntate della fiction Rai uscirà i scena Daniele Liotti, che ha scelto di lasciare il progetto per intraprenderne uno nuovo. Si attende con trepidazione anche il grande ritorno di Rocio Munoz Morales: in Un passo dal cielo 7 interpreterà la mamma di Mela, ex amore del commissario, che aveva abbandonato la figlia quando ancora era in fasce.

Giovedì 30 marzo 2023 la settima stagione prederà il via: siete pronti per vivere nuove emozioni?