Dopo Luca e Stefania, a Ultima Fermata è stata presentata una seconda coppia ossia quella di Francesca e Luigi. Lei sospetta che Luigi le nasconda qualcosa di molto importante e vuole sapere la verità. Lui che soprattutto all’inizio appare titubante, sceglie di affrontare la situazione.

Alla fine Luigi deciderà di raccontare tutto, ma il risultato non sarà quello sperato.

Ultima fermata, cosa è successo tra Francesca e Luigi

La confessione di Luigi è arrivata in un momento di confronto con Stefania. L’altra concorrente ha incalzato l’uomo a dire la verità. Alla fine, in modo inaspettato l’uomo ha accettato di rivelare ciò che teneva nascosto. Ha quindi ammesso: “L’ho tradita”. Luigi ha poi discusso con la compagna, non prima però di aver parlato con la terapeuta.

Luigi rivela il tradimento a Francesca: una verità che fa male

Quando Luigi ha raccontato a Francesca del suo tradimento, il tono della donna è cambiato immediatamente. “Non so neanche come si chiama, l’ho vista per caso quel giorno, abbiamo fatto e arrivederci e grazie”, ha spiegato lui. La donna però non ha voluto sentire ragioni tanto che dalla sua bocca sono uscite parole come “Pezzo di m***” Ad un certo punto le lacrime e la rabbia dei due si sono mescolate tanto da diventare quasi impercettibili.

A nulla è servito a Luigi inginocchiarsi porgendole un anello al quale Francesca non si è voluta nemmeno avvicinare. La sua decisione è stata irremovibile. Ha infine premuto il fatidico bottone rosso.